“La tragedia che ha cambiato la mia vita”. Benedetta Parodi confessa tutto a Caterina Balivo. Gelo in studio

Nella puntata di Vieni da me di martedì primo ottobre ne sono successe delle belle… Ospite del momento “La cassettiera” è stata Benedetta Parodi che si è raccontata senza filtri. La giornalista gastronomica, sorella di Cristina, ha parlato di sé senza remore. Bnedetta Parodi ha ricordato il suo passato da giornalista, ha parlato dei suoi primi mossi al quotidiano “Il Giornale” (allora diretto da Indro Montanelli) e ha raccontato anche del suo privato.

La Parodi ha ricordato anche quel tragico evento che ha cambiato per sempre la sua vita. “La mia vita è cambiata a Studio Aperto – ha raccontato a Caterina Balivo – Mi occupavo sempre della cronaca rosa a fine telegiornale, in particolare seguivo la love story di Lady Diana e Dodi Al Fayed. Quando accadde l’incidente che costò la vita a entrambi, io raccontai in prima persona tutto per ‘Studio Aperto’. Fu un’occasione, mi sentivo preparata perché era tutta l’estate che raccontavo i gossip dei due”. Continua a leggere dopo la foto









È stata dunque la tragica morte di Lady Diana a cambiare per sempre la vita di Benedetta Parodi. E chi lo avrebbe mai detto? La morte di Diana Spencer avvenne nelle prime ore della notte di domenica 31 agosto 1997, in un incidente stradale avvenuto nella galleria che passa sotto il Ponte de l’Alma a Parigi. Lady Diana, al momento dell’incidente, era in auto con il suo amante Dodi Al-Fayed che morì con lei. Ancora non è chiaro cosa sia successo davvero e quale sia stata la causa dell’incidente. Continua a leggere dopo la foto





Tra le numerose ipotesi, c’è anche quella di un complotto che vedrebbe i mandanti in alcuni membri della famiglia reale e attuatori i servizi segreti britannici. Per Benedetta Parodi quell’episodio fu un vero dramma. E la sua vita cambiò. Laureata in Lettere moderne all’Università degli Studi di Milano, è giornalista professionista dal 1999. Tante le esperienze che ha fatto nella sua carriera. Tra le meno fortunate ricordiamo quella a Domenica In insieme alla sorella Cristina. Continua a leggere dopo la foto





Nell’anno in cui divenne giornalista professionista, Benedetta Parodi sposò Fabio Caressa, commentatore sportivo e direttore di Sky Sport. I due hanno avuto tre figli: Matilde (2002), Eleonora (2004) e Diego (2009). I due stanno insieme da una vita e Caressa, in collegamento, racconta la prima uscita con Benedetta: “Sa che io non vado mai al cinema a vedere film in costume e film d’amore – ha raccontato – La prima volta che chiesi a Benedetta di andare al cinema insieme, lei mi disse voglio vedere ‘Romeo + Juliet’, il film che io meno volevo andare a vedere. Andammo e la serata prevedeva: aperitivo, cinema e casa. La serata finì con io che giocavo ai videogiochi”.

