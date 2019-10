UeD, ancora Ida e Riccardo show. Ma stavolta finisce male: in lacrime E tutti contro il cavaliere

Non passa puntata del Trono Over che non si parli di Ida Platano. La dama, che ormai insidia il primato di Gemma Galgani, sta fecendo discutere per il suo rapporto con Riccardo. Se, da parte sua, Gemma è infatti al centro delle polemiche di Tina Cipollari e, da qualche giorno, anche da parte di altri personaggi del programma, tra cui proprio alcune dame, Ida Platano tiene banco tra i fan. La sua storia con Riccardo ha infatti tenuto incollati gli spettatori allo schermo. E sembra poter arrivare a un punto di svolta.

L’ultima puntata di Uomini e Donne ha infatti dato nuovi spunti. Lei ha iniziato a sentirsi telefonicamente con Armando ed Ivan. In ogni caso, entrambi hanno capito che la dama del parterre femminile non è ancora pronta a nuove conoscenze. Guarnieri si è visto per pura casualità con Valentina e i due sono stati a parlare in mezzo alla strada per ore ed ore. Nonostante ciò, tra loro le cose non sono ancora andate in porto e sono rimaste in una situazione di totale stallo. Continua dopo la foto









Riccardo commenta poi le nuove frequentazioni di Ida Platano e questo fa sì che la donna finisca in lacrime. Tutti attaccano i cavalieri, chiedendogli il motivo per cui continui ad intromettersi nella vita della dama anche ora che la loro storia è finita. Arriva al centro dello studio Anna. La Tedesco si è sentita con un nuovo uomo, ma le cose non sono andate come sperato. La donna racconta di avergli mandato alcuni messaggio nel giorno del suo compleanno e di non aver ricevuto alcuna risposta. Il cavaliere è poi sparito e solo oggi si scopre la verità. Continua dopo la foto





Anna Tedesco alla fine scopre che il cavaliere che stava conoscendo è uscito con un altra signora del parterre, motivo per cui è sparito con lei. Intanto, Gianni torna ad essere sospettoso nei confronti della della dama. Non è la prima volta che Anna Tedesco finisce nella bufera, proprio con Gianni Sperti la dama nei mesi scorsi aveva avuto un battibecco piuttosto acceso che sembrava aver messo la presenza della dama in dubbio all’interno del contenitore di Maria De Filippi Continua dopo la foto







L’opinionista sa che Anna si è vista con Giorgio Manetti e la sua nuova fidanzata nel corso della settimana e questa cosa non fa affatto piacere a Sperti. In ogni caso, la diretta interessata continua a conferma la versione della loro semplice e ingenua amicizia.

