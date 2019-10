A Temptation Island Vip Serena Enardu ha conosciuto un single che l’ha stregata e ora, dopo gli ultimi avvicinamenti, rischia di metterla fortemente in crisi con il suo fidanzato Pago. Lui è Alessandro Catania e sin dalle prime ore al villaggio l’ex tronista di Uomini e Donne non ha nascosto il forte feeling che si è instaurato e ormai, puntata dopo puntata, i due sono sempre più complici.

Ma l’ultimo filmato che la produzione mostra a Pago nel pinnettu lo turba al punto da scoppiare a piangere e avere una reazione incontrollata. Si tratta dell’ennesimo filmato in cui Serena ammette l’attrazione per Alessandro, con cui è uscita per una gita al mare. Ma ve lo ricordate Alessandro? Anche lui, come Serena, ha avuto un trascorso a Uomini e Donne, ma in veste di corteggiatore. (Continua dopo la foto)









Il pubblico ha conosciuto Alessandro Catania un paio di anni fa, quando fece il suo esordio televisivo nello studio di Maria De Filippi per corteggiare la bella Nilufar Addati, ma la sua esperienza nel programma non durata a lungo perché, dopo averlo tenuto sulla sedia per un po’, la tronista capì di non essere interessata a lui e lo rimandò a casa. (Continua dopo la foto)





Alessandro Catania è un ragazzo appassionato di sport e amante dei tatuaggi. Vive in Emilia-Romagna, ma ha studiato a Firenze presso l’Accademia Internazionale Comics e di professione fa il rappresentante per Rizzoli e il Corriere della Sera, occupandosi del settore commerciale. E lavora anche come modello e nel 2017 è stato scelto da Versace come testimonial di alcune campagne pubblicitarie. (Continua dopo le foto)







Come andrà a finire con Serena Enardu? Per ora non sono mai andati oltre ma lei non ha nascosto di provare attrazione nei suoi confronti causando come detto la rabbia e la gelosia di Pago. Ma l’ultimo falò andato in onda è stato particolarmente pesante per entrambi i fidanzati. Dopo un’uscita con Alessandro infatti, Serena ha scoperto le confessioni di Pago alla single Valentina. “Ho sempre desiderato Serena, è lei che non desidera me – ha detto il cantante -. Ho pensato che ci fosse qualcun altro”.

Temptation Island Vip, Pago in lacrime per Serena Enardu. Poi la rivelazione di lei