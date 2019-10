“Me la sono fatta addosso!”. Mara Venier gela Maurizio Costanzo in diretta

Povero Maurizio Costanzo. Ospite di Mara Venier a “Domenica In”, sballottato in lungo e in largo, come fosse un giovanotto. Eppure, ricordiamo, che il grande della tv ha ben 81 anni! La conduttrice durante l’intervista ha messo in imbarazzo il giornalista: un bicchiere d’acqua le è scivolato addosso e le ha bagnato i pantaloni. “Mi sono tutta bagnata”, ha esclamato la Venier. Per dimostrare che non stava mentendo, si è alzata e ha chiesto a Costanzo di toccarle i pantaloni: “Sono tutta bagnata, tocca qui!”, ha detto la bionda della Domenica.

Che vergogna! Maurizio Costanzo non ha potuto far altro che accontentare la padrona di casa di “Domenica In”, poi si è girato verso gli autori e ha chiesto: “Avete per caso un phon?”. Un siparietto che ha divertito il pubblico in studio come quello a casa. Con una Mara Venier ironica che si è lasciata andare a qualche doppio senso. Continua a leggere dopo la foto









La conduttrice voleva far bere un bicchiere d’acqua Costanzo ma se l’è versato addosso: “È successo un macello, sono tutta bagnata, sembra che mi sono fatta la pipì addosso, ma succede perché Maria (De Filippi, ndr) mi dice sempre di farlo bere, se no mi sgrida, ecco questo è il risultato, diglielo”, ha spiegato. Continua a leggere dopo la foto





La conduttrice e il giornalista sono molto amici

“Ci sta guardando. Maria guarda, Mara è tutta bagnata! Il problema è che lei essendo veneziana ama l’acqua alta”, la replica di Maurizio. Sui social il video è diventato virale. Gli utenti ironizzano: “Io che incontro il ragazzo che mi piace”, si legge su Twitter accanto a una clip che riproduce l’accaduto. Continua a leggere dopo la foto







Costanzo, che sarà su Isoradio con “Sentimenti in viaggio”, voleva fare il giornalista fin da quando aveva 10 anni, ha realizzato un sogno, ma non sarà mai pronto per la pensione: “Cosa voglio fare da grande? Lavorare e fare cose, non essere considerato il padre della patria. Sai cosa mi ha detto Piero Angela che ha 10 anni più di me? Ricordati che per fregare l’Alzheimer devi avere progetti, pensare, giocare. Bisogna avere il cervello in movimento”.

Ti potrebbe anche interessare: “Cartelle cliniche false”. Malattia Emma Marrone, la notizia ufficiale del suo ufficio stampa