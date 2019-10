Tutti gli appassionati di Uomini e Donne, ricorderanno sicuramente Amalia Roseti. Mora con dei bellissimi capelli ricci e due occhioni blu che fecero sussultare il cuore del tronista Luca Dorigo a cui, una volta scelta, rifilò un sonoro “no perché non ho la serenità necessaria per dirti sì”. Questo succedeva nel 2006, poi, nel 2007, la bella Amalia tornò sui suoi oassi: “oddio, ho sbagliato tutto ti prego perdonami, io ti amo” Peccato che la relazione sia durata davvero pochissimo. I due, infatti, si sono lasciati dopo che lei decise di partecipare al programma la Pupa e il Secchione, contro il volere del suo fidanzato.

"Tra noi finì perché Amalia era succube della mia personalità, – raccontò Luca Dorigo poco dopo la rottura – e anche perché all'epoca ero distratto da tutto quello che c'era intorno a me. La lasciai tra le lacrime, anche lei stava malissimo. Oggi i nostri rapporti sono buoni. Conosco l'uomo che ha sposato ed è una bravissima persona. So che la sua è una bella vita. Le auguro il meglio."









Nel corso del suo passaggio a Uomini e Donne, Amalia Roseti fu spesso criticata dal pubblico perché in cerca di visibilità. Dopo qualche sporadica apparizione la bella mora aspirante showgirl non ha avuto altre occasioni i rilievo. Da allora sono passati 13 anni anni e così Amalia, dopo aver abbandonare definitivamente il mondo dello spettacolo, ha iniziato a dedicarsi a una professione completamente diversa. La Roseti si è laureata in Relazioni Pubbliche, e ha iniziato l'attività di wedding planner a Milano, ottenendo discreto successo professionale.





"Faccio la wedding planner cioè organizzo matrimonio principalmente a Milano. Il lavoro va bene. Sono molto serena e credo di avere trovato la mia dimensione professionale. Il lavoro mi aiuta ad sfogare la mia creatività, è una scoperta continua che richiede delicatezza e attenzione verso i clienti che, in fondo, ti chiedono di essere aiutati a dare corpo alle loro emozioni", raccontò l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne in un'intervista rilasciata qualche anno fa. Nel corso di questi anni la sua attività è cresciuta tantissimo (basti pensare che è stata lei a organizzare il matrimonio di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi) e oggi Amalia abita a Londra insieme alla sua bellissima famiglia.





Il 31 maggio del 2015 Amalia è convolata a nozze con il manager dei vip Stefano Pugnali. Nel 2014 è diventata mamma di Pietro, mentre qualche anno dopo ha avuto una bambina. Per l’ex volto di Uomini e Donne il lavoro è diventato un punto fermo della sua vita e la sua agenzia di wedding planner (Wedding mission) è una delle più richieste non solo in Italia. Dal 28 al 31 ottobre a St James’Court – A Taj Hotel, a Londra, in Inghilterra, si svolgerà il Wedding Mission Summit, l’esclusivo evento internazionale organizzato proprio da Amalia Roseti che vedrà protagonisti i professionisti della wedding industry e wedding planner più influenti al mondo.

