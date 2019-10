Laura Torrisi è una delle protagoniste di Amici Celebrities, la prima edizione del talent di Maria De Filippi riservata ai volti noti. L’attrice ed ex di Leonardo Pieraccioni gareggia nella squadra blu capitanata da Alberto Urso e in un’intervista rilasciata al settimanale Chi si è lasciata un po’ andare raccontando un dettaglio sul meccanismo del gioco che forse sarebbe dovuto rimanere top secret.

In particolare, la Torrisi ha parlato dell’eventuale rientro nella trasmissione di Chiara Giordano, l’ex moglie di Raoul Bova che ha da subito ha conquistato tutti, mostrando un grande talento nel ballo e aprendosi sul divorzio dall’attore. Chiara ha infatti raccontato il suo dolore ad Amici Celebrities, ma anche la voglia di ricominciare e andare avanti partendo da se stessa e dall’amore per il ballo. Molti erano convinti che la Giordano potesse dare molto al talent, ma è stata eliminata nel corso della prima puntata. (Continua dopo la foto)









Nell’intervista rilasciata alla rivista Chi, Laura Torris ha parlato anche di Chiara Giordano, con cui ha legato molto durante l’avventura ad Amici Celebrities, ma soprattutto della sua eliminazione e, udite udite, del suo possibile ripescaggio. L’attrice ha fatto intendere che potrebbe tornare molto presto in gioco. Eppure nella versione ‘classica’ di Amici il regolamento non prevede il ripescaggio tra gli eliminati, ma forse per questa ‘vip’ cambia? (Continua dopo la foto)





Prima però Laura ha parlato del suo percorso: “Non c’è stato un momento facile in questo percorso, sin dai tempi della chiamata di Maria è stato tutto in salita per me perché non ero convinta di voler partecipare, per la mia paura di esibirmi in pubblico. Quest’ultimo, per esempio, è un motivo per il quale ho rifiutato tante volte di recitare a teatro. Alla fine ho accettato perché mi è sembrata un’ottima occasione per provare a superare paure e timidezze e poi sono state importanti, fondamentali, la fiducia di Maria insieme con quella di mia figlia Martina per far sì che io sia qui oggi”. (Continua dopo la foto)







“Con chi ho legato di più? – ha detto ancora la Torrisi al settimanale Chi -. Con Chiara Giordano. Ma purtroppo è già uscita. Spero nel ripescaggio – ha aggiunto -, perché ha una passione vera per il ballo. Bisogna legarla per farla stare ferma!”. Il ripescaggio, e dunque la possibilità per gli eliminati di avere un’altra chance di mostrare il loro talento, potrebbe avvenire a metà percorso, stando alle prime ipotesi. Al momento, dopo la seconda puntata, hanno lasciato lo show Chiara Giordano, Martin Castrogiovanni, Joe Bastianich e Cristina Donadio.

