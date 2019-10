“Ma è Nadia Toffa”. Alessia Marcuzzi mostra un video inedito. E sono lacrime: “Che bella…”

Sarà una puntata toccante. Un momento destinato, in qualche modo, a fare la storia della televisione. Tornano le Iene con una puntata speciale. Cento Iene, per la precisione, si riuniranno stasera in ricordo di Nadia Toffa, una delle più amate tra di loro. Sarà l’omaggio della famiglia di ‘Le Iene show’, di cui stasera va in onda la prima puntata della nuova stagione su Italia 1, alle 21,25, alla conduttrice morta lo scorso agosto a 40 anni.

Da Luciana Littizzetto, a Simona Ventura, Claudio Bisio, Alessandro Cattelan, Geppi Gucciari, Luca e Paolo, Enrico Lucci, Fabio Volo, Enrico Brignano, un lungo elenco di tutti quelli che in 23 anni hanno collaborato al programma, si ritrovano insieme per un grande abbraccio, indossando la divisa delle Iene. Durante la prima puntata dello show, in onda tutti i martedì e condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, accompagnati dalle voci della Gialappa's band, sarà trasmesso anche l'ultimo video di Nadia Toffa. Ideatore de 'Le Iene' e capo-progetto è Davide Parenti. In regia Antonio Monti.









E’ passato più di un mese dalla morte di Nadia Toffa, morta il 13 agosto dopo aver combattuto contro un tumore. E la sua assenza continua a farsi sentire tra gli amici, i colleghi, le tante persone che l’hanno amata. Alessia Marcuzzi, che con Nadia Toffa ha condiviso Le iene, oggi ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui Nadia balla al tramonto. «Bella che sei…», ha commentato. L’immagine è in controluce ma il popolo del web ha subito riconosciuto la conduttrice scomparsa che stasera proprio dai suoi ex colleghi verrà celebrata.

Bella che sei❤️ #etuciseisempre Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 1 Ott 2019 alle ore 1:19 PDT



"Quest'anno per noi niente sarà più come prima – si legge sul sito della trasmissione – Inizieremo con uno speciale ricordo alla nostra Nadia Toffa. Un video inedito di 20 minuti che ha voluto, scelto e pensato lei. Un ricordo commovente e intenso. "La sorpresa è incontrare amici, vecchi, nuovi, persone care, parenti, colleghi che hanno lasciato un segno in questo ultimo anno tremendo, persone che contano davvero", le parole intense e commoventi che Nadia ha scelto per questo momento. "Non è il quanto vivi, ma come vivi. Io sto facendo il possibile per ritardare la mia morte. Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto", afferma ancora la conduttrice nel messaggio.











Il video che è l’eredità di sorrisi, energia e determinazione con cui Nadia ha sempre vissuto andrà in onda martedì 1 ottobre dalle 21.25 su Italia1. Sarà sempre lei a salutarci in ogni puntata nella sigla finale che le dedicheremo, scrivono Le Iene.

