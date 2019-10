“La numero uno”. Fondoschiena 10 e lode: Serena Enardu, la foto dopo Temptation mette ko

Pago e Serena Enardu sono la terza coppia sotto i riflettori di “Temptation Island Vip”. Dopo le reazioni deluse e furiose del cantante durante il falò a fronte dei video che gli sono stati mostrati, tocca a lei assistere al rapporto fra Pago e la single Valentina. Una vicinanza, la loro, che non le causa alcuna gelosia: “Con me certe cose non le fa. Mi piacerebbe che fosse lui a proporre certe cose come se ci fosse ancora un corteggiamento”. Nel video seguente, il cantate confessa: “Ho sempre desiderato Serena, è lei che non desidera me. Ho pensato che ci fosse qualcun altro”.

Pronta la risposta di lei: “È vero che non sono soddisfatta del mio lavoro. Ho avuto un’attività per sedici anni che ho chiuso e questo mi ha destabilizzato. Lui pretendeva che io fossi tranquilla ma io ho delle responsabilità dal punto di vista economico e lui ha sempre sminuito tutto. Lui mi ha mai detto che avrebbe pensato a me, ero io a dovermi occupare di lui”. (Continua a leggere dopo la foto)









”La casa è mia e tutto ciò che riguarda la casa spetta a me. Ho sempre dovuto fare da sola. Non ho mai chiesto niente, ho sempre pagato tutto da sola ma mi piacerebbe avere un uomo che pensa anche a questo. Lui si preoccupa solo di avere un approccio sessuale con me, ma quello viene dopo. Non mi sento di dire che non lo stimo, per lui provo ancora un sentimento non definito”, ha detto Serena Enardu durante il falò insieme alle altre ragazze e Alessia Marcuzzi. (Continua a leggere dopo la foto)





Serena Enardu è tornata sui social e ha pubblicato una foto che la ritrae a bordo piscina seduta sul trampolino con addosso un bikini che mostra le sue curve perfette. A corredo dello scatto il volto di Temptation Island vip ha pubblicato una frase del giornalista, scrittore e drammaturgo ceco Karel Capek: ”Immagini il silenzio se tutti dicessero solo quello che sanno?”. Tantissimi i commenti da parte dei follower: “La donna più bella di tutta la Sardegna, sei uno schianto Serena”, “Bellissimo lato b”, “Sei uno schianto!”, “Sei strepitosa Sere!”. (Continua a leggere dopo la foto)





Visualizza questo post su Instagram Immagini il silenzio se tutti dicessero solo quello che sanno? (Karel Capek) Un post condiviso da Serena Enardu (@serenaenardu) in data: 28 Set 2019 alle ore 8:14 PDT

Ma c’è anche chi nella frase scelta dalla Enardu ha letto una frecciatina a chi commenta il suo percorso a Temptation Island insieme al compagno Pago: “Da premettere che adoro Serena da sempre… ma i panni sporchi si lavano in famiglia!!!”, “Delusione totale”, “Che delusione”, “Sei stata una delusione”, “Certo una frase poetica per mettere una foto una di culo….ma nn ti regoli”.

