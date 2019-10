Non c’è pace per gli isolani di Temptation Island Vip. La quarta puntata ha lasciato strascichi importanti e pure le anticipazioni delle quinta non prometto nulla di buona. Al centro della discussione ci saranno infatti, tra gli altri, Alex Belli e Delia Duran, coppi da poco sbarcata in Sardegna e che da 11 mesi ha dato il via a una relazione che, a detta di tutti, sembra andare a gonfie vele. Bellissimi entrambi e molti innamorato, è una delle coppie che i fan vogliono vedere all’opera. Detto fatto. Dalle anticipazioni infatti si vede Alex Belli in in difficoltà, urlando il nome di Delia e rincorrendola disperatamente nella notte. Che cosa avrà visto e sentito di tanto sconvolgente l’attore. E non la sola sorpresa.

Anna Pettinelli e Stefano Macchi non saranno più protagonisti dello show avendolo lasciato teneramente assieme dopo aver superato la crisi di nervi di lei che è caduta in preda a un attacco di gelosia durante un falò infinito. Non rivedremo nemmeno Chiara e Simone Bonaccorsi. I due ragazzi hanno riservato un colpo di scena uscendo dal reality più affiatati e innamorati che mai. Continua dopo la foto









Coloro che invece continueranno ad intrattenere i telespettatori di Canale 5 sono Pago e Serena (sempre più in crisi), Gabriele e Silvia (praticamente sul punto di dirsi addio), Alex Belli e Delia Duran, coppia da poco sbarcata in Sardegna.Nella prossima puntata si vedrà un bacio sulla bocca tra Silvia e il tentatore Valerio. La relazione con il figlio di Pippo Franco sembra ormai giunta su un binario di non ritorno. Continua dopo la foto





“Non puoi giocare con il mio sentimento” dichiarerà Pago a Serena. La coppia è in profondo rosso. Riuscirà a risollevarsi? Per chi non avesse seguito il programma la quarta puntata ha visto Anna Pettinelli e Stefano Macchi protagonisti di un lunghissimo falò, a tratti sfiancante, almeno per alcuni telespettatori. Al termine del confronto, dopo la crisi di nervi vissuta dalla speaker radiofonica, è arrivato però il lieto fine. Continua dopo la foto







Lei e Macchi si sono abbracciati, baciati e hanno lasciato assieme il reality. L’attacco di gelosia della conduttrice è stato presto archiviato. Se pensavate che a riservare sorprese, con il record di coppie lasciate, era stata la versione nip, vi sbagliavate di grosso: Temptation Island Vip ne ha molte di più.

