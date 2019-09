Giorni difficili per i fan di Uomini e Donne che vedono i loro beniamini litigare senza esclusione di colpi. L’ultimo caso è quello di Giulia Cavaglià e Manuel Galiano tra cui è scoppiata una lite furiosa sui social. A innescare la miccia della polemica è stata una risposta data da Galiano a un suo follower Instagram. “Giulia chi?”, la stoccata di Manuel a chi gli ha chiesto se pensasse ancora all’ex tronista. Quest’ultima non ha preso bene l’intervento del ragazzo e ha realizzato una serie di Stories scagliandosi contro di lui.

“Mi sto scocciando perché mi arrivano delle segnalazioni, mi mandate degli screen in cui c’è lui che risponde a della domande e su dieci a cui risponde ce n’è una sempre su di me”, ha esordito la Cavaglià che si è chiesta perché Galiano continui a dare spazio a domande che la riguardano. Poi l’affondo: “Io non ti ca.o di striscio da tempi immemori, grazie al cielo non fai parte dei miei pensieri, vorrei tanto non far parte dei tuoi, ma a quanto pare sono sempre presente. Se hai bisogno di un confronto puoi chiamarmi, non so se ti risponderò, ma tu prova”. Continua dopo la foto









Giulia Cavaglià, ha sottolineato che a lei non piace sputare nel piatto dove ha mangiato e per questo, da quando si è chiusa la relazione con Manuel, evita di nominarlo. Poi ha concluso: “Ho la coscienza pulita. Se puoi smetterla di parlare di me nelle tue storie te ne sono grata. Peace & love e non ti si ca.a nessuno.” Ma non è finita qui. Infatti dopo lo sfogo della Cavaglià, Galiano ha pubblicato una Stories in cui ha imitato una gallina, inquadrando un piccione. “È la tua lingua da gallina giusto?”, ha chiosato l’ex corteggiatore. Continua dopo la foto





Insomma, non proprio una duello in punta di fioretto. Come non lo è stato in studio al Trono Over quello che ha visto coinvolta Gemma Galgani. La dama è sempre nel centro del mirino. Se prima era Tina a prenderla di mira, adesso ecco che Gemma Galgani viene presa di mira anche da alcune donne del parterre femminile come Barbara De Santi che ha davvero esagerato. Una novità assoluta con il pubblico ormai spaccato e diviso tra chi non riesce a fare a meno di Gemma Galgani e chi invece le chiede un passo indietro. Continua dopo la foto







Una puntata tempestosa che ha visto scendere anche Maria De Filippi nell’arena per dividere la Cipollari dalla Galgani. Tina a un certo punto ha persino giudicato Gemma come “una scema, una cretina, una donnetta”, e questo non ha fatto altro che infastidire la Galgani che tra l’altro continua ad essere corteggiatissima.

