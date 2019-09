“Sto ricominciando”. Il dolore di Elena Morali: lacrime amarissime a Pomeriggio 5

Elena Morali non ha retto. Alla fine qualche lacrime è scesa dai suoi occhi. Lacrime amare. Lacrime di dolore per una peso sul cuore che a volte è difficile da portare. Elena Morali ha chiarito a Pomeriggio 5 gli ultimi dubbi sulla sua vita privata. Negli scorsi mesi si è parlato di un tradimento da parte della soubrette nei confronti del fidanzato storico, Scintilla. Elena ha conosciuto durante un momento di pausa da Scintilla il giovane Daniele, con il quale ha intrapreso pure dei progetti lavorativi. Scintilla non è stato con le mani in mano e anche lui ha avuto altre frequentazioni sebbene abbia preferito non svelare troppi dettagli.

"Scintilla sa tutto e noi stiamo ancora insieme", ha detto Elena Morali a Pomeriggio 5. La 28enne non è riuscita a trattenere le lacrime nel salotto di Barbara d'Urso. La showgirl ha attraversato un momento complicato e ricordarlo non ha giovato alla sua salute.









"Sto ricominciando con Scintilla", ha chiarito Elena che allo stesso tempo continua a lavorare con Daniele, il ragazzo che frequentava quando era in un momento di pausa con Scintilla, il cui vero nome è Gianluca Fubelli. "Io e Daniele abbiamo iniziato dei progetti di lavoro e li stiamo portando a termine. Scintilla sa tutto e a lui questo va bene. Ma io e Daniele lavoriamo e basta, non c'è altro tra di noi. Il nostro flirt è chiuso", ha sottolineato la Morali.





Il racconto della Morali non convince Francesco Fredella che, in collegamento con lo studio, rivolge una serie di domande ad Elena al punto da farle perdere la pazienza. "Lo ami sì o no?", chiede Fredella. "Io non vivo con una persona che non vivo a quest'età. Magari a 70 anni", risponde Elena. A scatenare la rabbia di Elena Morali, però, è la domanda successiva di Francesco Fredella.







Di fronte alle parole della Morali che ha svelato di avere ancora dei rapporti lavorativi con la persona che ha frequentato durante la crisi con Scintilla, chiede: “quanto sono importanti per te l’amore e il lavoro?”. Una domanda che fa infuriare la Morali. “Guarda, io a te non rispondo perchè non ti conosco, mi hai già interrotta troppe volte. Rispondo a Barbara (D’Urso ndr) e non a te”, sbotta Elena.

