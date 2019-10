Giornalista e conduttrice Rai, Ingrid Muccitelli inizia a lavorare come redattrice del programma Markette di LA7, Nel 2006 collabora nella redazione di Niente di personale di Antonello Piroso e pochi mesi dopo arriva a Omnibus estate insieme ad Andrea Pennacchioli, dove viene confermata anche per l’edizione invernale 2006-2007. Nel 2008 approda a Rai 2 nel programma Insieme sul Due, con la conduzione di Milo Infante e la regia di Michele Guardì.

L'anno successivo entra a far parte del cast del programma del week-end Mattina in famiglia, dove viene riconfermata nella stagione 2010-2011 con le rubriche Donne e Risorgimento e Sport e cuore. La carriera di Ingrid Muccitelli è in ascesa e lo stesso anno arriva a Unomattina estate weekend. Lo stesso anno presentato su Rai 1 con Tiberio Timperi il Premio Ischia 2012, prestigioso premio dedicato al giornalismo internazionale. Sempre su Rai 1, dal 31 luglio al 7 settembre, conduce con Luca Salerno il programma Unomattina VitaBella.









Nel 2013 e 2014 conduce le rubrica di Uno Mattina estate ''Ciao, come stai?'' e ''Sapore di sole''. Il volto di Ingrid Muccitelli diventa familiare per i telespettatori italiani, e la giornalista viene scelta anche per condurre Linea Verde e Unomattina in famiglia, dove sostituisce Francesca Fialdini, a sua volta approdata alla versione feriale di Unomattina. Dal 17 ottobre 2015 conduce anche Sabato in, sempre in coppia con Tiberio Timperi. Nell'estate 2018 ha condotto La vita in diretta Estate con Gialuca Semprini, mentre nel 2019, insieme a Beppe Convertini, conduce nuovamente ''Linea Verde''.









Se il lavoro prosegue a gonfie vele lo stesso si può dire per la sua vita privata. Ingrid Muccitelli è fidanzata con Mauro Masi, il manager che in passato è stato direttore generale della Rai. Nonostante la differenza d'età (27 anni) la coppia è molto unita e non ha mai nascosto di voler avere un futuro insieme. "Per ora stiamo bene così. Certo, diventare mamma mi piacerebbe, ma non è ancora il momento giusto" ha dichiarato Ingrid Muccitelli al settimanale Di Più TV qualche anno fa. Figli no, ma qualche anno fa il compagno le ha regalato un cagnolino.

‘’Abbiamo un barboncino. L’ho chiamato Dylan, in onore di Bob Dylan, il mio cantante preferito. Non avevo mai avuto cani prima, ma Dylan mi ha rubato il cuore: sono pazza di lui. Stiamo sempre insieme. Lo lascerò, a malincuore, solo per condurre le mie trasmissioni” ha confidato Ingrid Muccitelli. Prima di conoscere Mauro Masi. Ingrid Muccitelli è stata fidanzata con Piero Chiambretti per ben sette anni. Ha conseguito la laurea in scienze della comunicazione a La Sapienza ed è iscritta all’albo dei giornalisti pubblicisti. Ingrid Muccitelli è nata a Roma il 25 giugno del 1979. È alta 173 centimetri e pesa circa 57 chili.

