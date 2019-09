Nella seconda puntata di Amici Celebrities è andato in scena un siparietto inaspettato tra Maria De Filippi e Filippo Bisciglia. Il conduttore di Temptation Island è infatti nel cast della prima edizione del talent rivolto ai personaggi noti. Gareggia nella squadra bianca, quella che ha come coach Giordana Angi, ma durante la puntata di sabato scorso si è beccato un duro rimprovero da parte della padrona di casa.

Come mostrato in un filmato, l’atteggiamento di Bisciglia è apparso molto polemico nei confronti della redazione di Amici Celebrities e a Maria non sono andati proprio giù quei commenti. In breve Bisciglia ha accusato la produzione di avere favorito la sua sfidante Francesca Manzini sull’assegnazione di alcuni ritornelli che, a detta del conduttore, sarebbero durati molto di più dei suoi. Come a voler insinuare il dubbio che la gara lo ponesse in una situazione di svantaggio rispetto all’avversaria. (Continua dopo la foto)









“Se tu accusi la produzione, stai accusando 300 persone che lavorano qua dentro – l’ha rimproverato Maria – E sinceramente, anche se ti conosco e ti voglio bene, difendo quelli che lavorano con me”. Poi, a far inasprire ancora di più i toni, la risposta di Filippo Bisciglia: “D’Accordo, grazie di tutto”. E Maria, a quel punto, è andata davvero su tutte le furie. (Continua dopo la foto)





“Grazie di che? Devo star zitta e dire ‘Filippo hai ragione’? Litighiamo, litigo davanti a tutti non ho nessun problema”, gli ha detto la De Filippi ancora più infastidita. Ecco: la mancanza di rispetto nei confronti di Maria è stata poi oggetto di molte critiche verso Filippo sui social. Una follower in particolare gliel’ha fatto notare senza mezzi termini e lui poi le ha risposto. (Continua dopo foto e post)







“Ieri sera sembravi il co-conduttore”, gli è stato scritto. E poi: “Non ti sta bene un c… alla fine a Maria gli dici grazie di tutto in maniera sarcastica…ma che pensavi che stavi a casa tua???”. La reazione di Filippo Bisciglia a questo commento? Secca, concisa: “Hai ragione”, ha risposto aggiungendo un’emoticon di tristezza. Segno che Filippo si è reso conto e sicuramente nelle prossime puntate sarà più accorto.

