Nei giorni scorsi era stato Marco Columbro a fare dichiarazioni su Lorella Cuccarini. “Per 15 anni ti ho regalato una rosa tutti i giorni”, aveva detto. Parole che avevano fatto sorridere fan e sognare tutti gli estimatori della coppia di conduttori più popolare degli anni ’90. Stavolta è la volta di Lorella Cuccarini . Il feeling tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano, i due nuovi conduttori de La Vita in Diretta, cresce sempre più, puntata dopo puntata.

Sia chiaro, si parla di feeling professionale e amichevole, visto che la showgirl romana è felicemente sposata con il produttore discografico Silvio Testi dal lontano 1991. Ma al di fuori delle questioni sentimentali, l’ex busto del Tg1 e la conduttrice si trovano a meraviglia l’uno a fianco all’altra. E anche nella puntata andata in onda oggi 30 settembre (il programma è tornato dopo lo stop forzato di venerdì 27 settembre causato da un blackout in studio) si è notato chiaramente quanto il tandem sia affiatato. Continua dopo la foto









“Quando dà le notizie così mi sembra ancora il mezzo busto del Tg1”, ha dichiarato simpaticamente la Cuccarini mentre Matano stava lanciando un argomento relativo ai tradimenti sentimentali. Subito dopo si è sbilanciata un po’ di più: “È bellissimo, mi fa impazzire”. Il giornalista, con il suo classico riso tenero, è rimasto dolcemente stupito e un po’ imbarazzato. Continua dopo la foto





E non è la prima volta che durante lo show capitano momenti di ingenuo e innocente impaccio. L’ultima volta era successo quando in studio era sbarcato Raimondo Todaro che a un certo punto aveva esclamato: “Allora c’è speranza tra voi”. Piccola gaffe del danzatore, visto che Lorella, come prima accennato, è sposata da diversi anni. Continua dopo la foto









Lorella Cuccarini condivide una relazione da molto tempo con Silvio Testi, al secolo Silvio Capitta. I due sono convolati a nozze il 3 agosto 1991. Lui, classe 1954 (lei 1965), è un produttore discografico e televisivo, proprietario della Triangle Production. La coppia ha quattro figli: Sara (4 agosto 1994), Giovanni (19 settembre 1996) ed i gemelli Chiara e Giorgio (2 maggio 2000). Insomma il feeling amichevole con Matano c’è, ma il cuore di Lorella appartiene interamente a Silvio e ai suoi quattro frutti d’amore.

Ti potrebbe interessare: Temptation Island: Selvaggia Roma infiamma la rete con la foto in costume