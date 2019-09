Il nome di Selvaggia Roma è legato a Temptation Island. E a Francesco Chiofalo (Lenticchio), l’ex con cui partecipò al docu reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Dopo l’esperienza a Temptation che ha messo fine alla loro storia d’amore, i due hanno seguito strade completamente diverse. Ogni tanto ospite nei salotti tv come quelli di Barbara D’Urso, Selvaggia Roma ha un grande successo sui social network.

È diventata una influencer e ogni giorno stupisce i suoi tanti follower di Instagram (ne ha quasi 1 milione) con foto mozzafiato. È cambiata molto dai tempi di Temptation Island, ma Selvaggia ha sempre avuto un fisico mozzafiato, merito di tanto allenamento come dimostrano le molte foto in palestra che condivide con i suoi fan. Fan che a ogni scatto sexy vanno in visibilio e riempiono gli scatti con like e commenti estasiati. (Continua dopo la foto)









È successo anche poche ora fa, quando Selvaggia ha caricato su Instagram una sua foto in costume che ha fatto letteralmente impazzire tutti. Nel dettaglio si tratta di uno scatto in cui l’influencer romana si mostra di spalle con indosso un costume intero giallo che scopre il suo lato B perfetto. “Nella vita ci vuole FORTUNA! O si può sempre creare”, scrive maliziosa lei. (Continua dopo la foto)





E in effetti l’occhio non può proprio non cadere sul lato B, che praticamente domina l’intera fotografia scattata in piscina. E beh, questa ‘visione’ ha letteralmente acceso la fervida immaginazione dei suoi tanti ammiratori che, ancora una volta, hanno applaudito le sue forme da urlo e invaso il post sensuale di Selvaggia con cuori e commenti di ogni genere. (Continua dopo foto e post)







“Selvaggia, marmo di Carrara?”, chiede un utente. E poi “Hai una super fortuna tu. Sei adorabile, complimenti per la bellezza e la simpatia”. “Vedo una fortuna sfacciata”, sottolinea un altro. I like e i “Sei bellissima”, “Che meraviglia” e “Sei davvero stupenda” non si contano. Non ci sarebbe nemmeno bisogno di sottolinearlo. Un fan, addirittura, si dichiara così: “Ti vorrei sposare”. Insomma, con questa foto piccante la Roma ha fatto davvero strage di cuori.

