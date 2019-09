Alberto Urso, ultimo vincitore di Amici, è da poco tornato nella scuola più famosa della tv ma in veste di coach. Il giovane tenore è infatti stato scelto da Maria De Filippi come coach di una delle due squadre di vip che si sfidano ad Amici Celebrities. Alberto nella squadra blu, Giordana Angi, altra ex protagonista dell’ultima edizione del talent di Maria, in quella bianca.

Ogni sabato sera i due team si sfidano sul palco e nel corso della seconda puntata, che come sempre è stata ricca di ospiti, sorprese e colpi di scena, hanno sono stati eliminati Joe Bastianich e Cristina Donadio. Gara finita per il giudice di MasterChef e l’attrice che ricordiamo nei panni di ‘Scianel’ di Gomorra, ma un altro grandissimo successo per Maria. Amici Celebrities ha registrato ancora ottimi ascolti: nella seconda puntata ha uno share del 19,45% con oltre 3 milioni telespettatori confermandosi lo show di prima serata più visto di Canale 5. (Continua dopo la foto)









Per il debutto della prima edizione di Amici Celebrities come detto Maria De Filippi ha voluto due ex concorrenti di Amici nel ruolo di coach. Non stupisce perché negli anni la conduttrice ha creato dei legami indissolubili con alcuni ex alunni della scuola. Basta pensare a quelli con Emma Marrone e Alessandra Amoroso, che infatti era tra gli ospiti della seconda puntata. (Continua dopo la foto)





Anche con Alberto Urso Maria ha instaurato un bellissimo rapporto e lo dimostra la foto che lui ha condiviso sul suo profilo Instagram poco dopo la puntata. Si tratta di uno scatto in cui il giovane tenore abbraccia la conduttrice di Amici, dandole anche un bacio sul collo. Un’immagine tenerissima che è piaciuta molto ai fan della trasmissione, che l’hanno subito invasa di like (oltre 111mila!), commenti e cuoricini. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram ❤️… Un post condiviso da Alberto Urso (@albertourso_official) in data: 28 Set 2019 alle ore 12:56 PDT



Nella foto Maria e Alberto sembrano molto affiatati. Prima lui l’abbraccia con affetto, poi le bacia teneramente il collo mentre La De Filippi ride felice. Un cuore è il commento del cantante e dentro quel cuore c’è tutta la sua gratitudine per la conduttrice, che lo ha lanciato sulla scena musicale e lo ha voluto anche tra i protagonisti della sua nuova sfida. Tra l’altro, oltre ad Amici Celebrities, Alberto si prepara a conquistare tutti con il suo primo tour.

