“Si vede tutto”. Miriam Leone, trasparenze esagerate sul red carpet. I presenti ringraziano

Bellissima, con un nuovo look da infarto e seducente come non mai. Miriam Leone fa impazzire tutti. L’attrice ha fatto salire i giri del motore di milioni di fan a pochi giorni dal via di ‘1994’, la serie evento di Stefano Accorsi in onda su Sky che offre uno spaccato dell’Italia post tangentopoli, con l’ascesa di Forza Italia e dell’astro politico di Silvio Berlusconi. Una serie dove Miriam Leone interpreta il ruolo di Veronica Castello lanciata dalla famosa serie 1992, in cui il pubblico ha scoperto la vena più erotica di un’attrice che continua a sorprendere tutti.

Un personaggio esplosivo, malizioso e seduttivo che ha subito fatto presa sui fan della serie, rilanciando Miriam come una moderna femme fatale del piccolo schermo. E proprio sul red carpet di presentazione della prossima stagione della serie, “1994”, un’ormai biondissima Miriam Leone ha esibito un look decisamente “bollente”. Continua dopo la foto









Raggiante, bellissima, bionda come la futura Eva Kant che sta per interpretare nel prossimo film dei Manetti Bros, Miriam ha posato per i fotografi con un look semplice ma dai dettagli provocanti. La camicetta nera, completamente abbottonata, svela però un gioco di aderenze e trasparenze che, in un attimo, hanno reso il fascino di Miriam più erotico del solito. Impossibile non rimanere abbagliati dalla su bellezza. E cresce l’attesa di vederla in una nuova prova d’attrice che si preannuncia piena di spunti e bollente. Continua dopo la foto





Il tessuto della camicia, infatti, avvolge il seno dell’attrice evidenziandone curve e generosità ma, soprattutto, lasciando intravedere i capezzoli: Miriam, ancora una volta, è irresistibile. A colpire il web è stato subito un dettaglio decisamente piccante, legato proprio al décolleté vertiginoso. Sotto il vestito Miriam non indossa alcun reggiseno, ma il tessuto dell’abito è così leggero da lasciar intravedere quello che c’è sotto. Continua dopo la foto







Solo pochi giorni fa Miriam Leone aveva lasciato di stucco i fan presentandosi con un look nuovo di zecca: via i capelli rossi dentro con un biondo quasi platino che ne esalta i tratti e il volto. Il motivo lo abbiamo detto implicitamente sopra. Miriam Leone ha cambiato tutto per un’occasione speciale. L’attrice infatti vestirà i panni della magnetica Eva Kant accanto a Luca Marinelli e Valerio Mastandrea, per il prossimo film dei Manetti Bros, “Diabolik”.

