C’è stato un momento in cui Loredana e Raffella Lecciso erano spesso in tv. Gemelle, classe 1972, hanno partecipato a diversi programmi televisivi in coppia. Raffaella, in particolare, si è fatta conoscere dal grande pubblico quando, ben 15 anni fa, salì sul bancone di Striscia la Notizia, diventando una velina insieme a Loredana.

A quel tempo Loredana, che era legata ad Al Bano, da cui ha avuto due figli, Jasmine e Al Bano junior, stava muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo e Raffaella si fece subito notare non solo per la sua bellezza, ma anche per il carattere piuttosto schivo e riservato, molto diverso da quello della sua gemella. Poi, dopo diverse apparizioni in tv e ospitate in alcuni programmi televisivi, ha deciso di abbandonare il piccolo schermo e a tornare in tv proprio non ci pensa. (Continua dopo la foto)









Ma nonostante abbia detto addio a riflettori, Raffaella Lecciso su Instagram continua a essere molto seguita. Sul suo profilo, che conta quasi 15mila follower, è sempre attiva e i suoi scatti, che mettono in risalto un fisico al top a 47 anni compiuti, riscuotono ogni volta tanti like e commenti. Ma che fa oggi, lontana dal piccolo schermo, la gemella della più famosa Loredana? (Continua dopo la foto)





Raffaella lavora come responsabile dell’ufficio marketing dell’emittente televisiva Canale 8. “Le comparse sul piccolo schermo continuano – aveva spiegato -, seppur saltuariamente, ma io non mi lascio scomporre, perché considero quell’esperienza una parentesi di cui potevo fare anche a meno, e che nel contempo non dimentico. Mi sono divertita, trovavo un gioco l’accanimento della gente nei confronti miei e di mia sorella”. (Continua dopo la foto)





Visualizza questo post su Instagram Settembre🧡#blackandwhite #relaxtime #scale Un post condiviso da 💖💖💖Raffaella Lecciso (@raffaellalecciso) in data: 13 Set 2019 alle ore 11:29 PDT



A proposito di sorella, di Loredana Raffaella ha parlato qualche tempo fa a Lecce Prima: “Ho avuto e continuo ad avere un rapporto strettissimo con lei – ha raccontato -, molto forte, e seppur diverse per carattere e indole, nutriamo l’una per l’altra una forma di dipendenza”. Raffaella Lecciso è stata sposata con Toti Bellone, noto giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, da cui ha avuto la figlia Federica. Ora è legata all’imprenditore Giampiero Corvaglia.

Eva Henger “atomica” a 47 anni: fisico e lato B perfetti