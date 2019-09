Non si può mai stare tranquilli al trono over di Uomini e Donne: il colpo di scena (in questo caso la segnalazione) è sempre dietro l’angolo. Nella nuova puntata del dating show di Maria De Filippi ne vedremo delle belle. Intanto il pubblico vedrà una coppia fidanzarsi e dunque abbandonare il programma. Sono Raimondo e Loredana, che hanno deciso di vivere la loro frequentazioni fuori dallo studio televisivo che li ha fatti incontrare.

Ma ora, dopo questa anticipazione, una notizia decisamente meno bella che riguarda Gemma Galgani, la dama per eccellenza del trono over. La scorsa settimana abbiamo visto la torinese iniziare a conoscere meglio il cavaliere Jean Pierre. E anche Franco e Gianfranco, ma per ora concentriamoci su Jean Pierre anche se dopo l’ultima puntata Gemma ha deciso di uscire con tutti e tre i suoi nuovi corteggiatori. (Continua dopo la foto)









Dalle anticipazioni apprendiamo che tra Gemma e Franco la frequentazione è già conclusa perché quando viene mostrato in studio il filmato dell’esterna, la dama, vedendo freddo il cavaliere durante la loro uscita, decide di chiudere la conoscenza. Poi avviene una discussione tra Jean Pierre e Anna Tedesco, che riguarda proprio la Galgani. La dama accusa il nuovo cavaliere di averle rivelato, durante un ballo, di non essere interessato a Gemma. (Continua dopo la foto)





Jean Pierre nega di aver detto quelle parole ma Gemma resta comunque malissimo, al punto che sembra non riuscire a trattenere le lacrime. Come se non bastasse, nasce un nuovo litigio con Tina Cipollari che, come sempre, accusa e critica la torinese in studio. Non solo, questa volta si dice anche convinta del fatto che lei attiri a sé corteggiatori falsi. (Continua dopo le foto)







Succede tutto dopo quella segnalazione fatta da Anna che spiazza e delude Gemma. Tina, al contrario, dice di non essere rimasta affatto sorpresa in quanto certa che ormai gli uomini che arrivano in trasmissione per conoscere la Galgani lo fanno solo per attirare l’attenzione del pubblico. La Vamp è sicura che i corteggiatori di Gemma siano interessati alla visibilità e, ciliegina sulla torta, l’accusa di essere “l’unica allocca che cerca rogna”.

