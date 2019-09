Beppe Convertini è un attore e conduttore televisivo e radiofonico. Ha studiato presso l’istituto tecnico della sua città natale, dove ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo. Nel 1989 si è trasferito a Torino, dopo aver ricevuto una borsa di studio, e qualche anno dopo si è laureato in Economia e Commercio. Nel periodo dell’università, Beppe Convertini ha iniziato a lavorare come modello e raggiunto presto il successo.

Ha calcato le passerelle dei più grandi stilisti, a Milano, Parigi, New York ed è diventato testimonial di vari marchi nazionali ed internazionali. Solo successivamente si è dedicato alla carriera di attore. Ha esordito in teatro nel 1993, per poi passare al cinema e alla televisione. Nel 1994, invece, il debutto sul grande schermo con il film Belle al bar di Alessandro Benvenuti, con Eva Robin's, e in tv con il Festivalbar su Italia 1, con Amadeus e Federica Panicucci.









Beppe Convertini è diventato presto un volto noto della televisione: per due anni è stato nel cast della soap opera 'Vivere' e, tra gli altri lavori, ricordiamo 'Le tre rose di Eva' e 'Non dirlo al mio capo'. Ha recitato principalmente per la tv, ma non mancano esperienze teatrali e cinematografiche. Convertini ha girato circa 20 film, collaborando con nomi del calibro di Michele Placido, Alessandro Benvenuti, Carlo Vanzina, Giancarlo Giannini e Nino Manfredi.





Come conduttore tv ricordiamo Beppe Convertini in 'Estate sul 2', nel 2004, mentre per quanto riguarda i programmi radiofonici 'Gente della notte' e 'Brave ragazze', su Radio 2. Nel 2019, poi, Convertini è stato scelto come nuovo conduttore della versione estiva de 'La Vita in Diretta' in coppia con Lisa Marzoli e in autunno a 'Linea Verde' con Ingrid Muccitelli. Beppe Convertini è stato anche promotore di una lunga serie di missioni umanitarie, ha sostenuto molte battaglie contro la violenza di genere ed è anche testimonial della campagna Indifesa di Terre Des Hommes.







Beppe Convertini (Giuseppe all'anagrafe) è nato a Martina Franca il 21 luglio 1971. Legatissimo alla mamma (ha perso il papà quando aveva 17 anni), è alto un metro e ottantotto chilogrammi ma il suo peso esatto non è dato saperlo. Per quanto riguarda la vita sentimentale si sa poco e niente. Per anni è stato al centro del gossip e anni fa il cantante lirico Giovanni Cavaretta ha dichiarato di aver avuto una relazione con lui in passato. "Di questo non voglio parlare. Posso solo dirti che l'amore non distingue, non discrimina, insegue le sue leggi", si è limitato a commentare lui. Ultimamente il giornalista Alberto Dandolo ha lanciato un nuovo gossip: "A Roma gira voce che l'attore pugliese abbia una consolidata storia d'amore con una persona più giovane di lui che da svariati anni sta facendo fuochi e fiamme per sfondare nel mondo dello spettacolo. I due convivono già da tempo in una romantica mansardina a pochi passi da Piazza Vittorio". L'identità della presunta fiamma di Convertini, però, resta top secret anche se Dandolo aggiunge: "Si mormora che molto presto la coppia verrà allo scoperto e che un segreto di Pulcinella sarà reso pubblico".

