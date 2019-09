‘Live Non è la d’Urso’, gaffe a luci rosse in diretta, Barbara scioccata: “Basta fermati!”

Mariana Nannis Caniggia ospite a Live – Non è la D’Urso ed è una furia contro il suo attuale marito, nonchè ex calciatore, Claudio Caniggia, ex attaccante della Roma, Atalanta e della nazionale argentina. La donna continua a ribadire le accuse che aveva sollevato la scorsa settimana nei confronti del marito.

"Mio marito sta con questa donna di strada, Sofia Bonelli. Una volta pensavano fosse morte. Per me va bene divorziare ma deve mettere tutti i documenti sul tavolo. A me il divorzio va benissimo, voglio salvare un uomo che è malato. Non piaccio al pubblico? Pazienza. Io so cosa è meglio per me, per i miei figli soprattutto". "Lui vorrebbe il divorzio ma deve farlo in Spagna, dove stavamo noi, non in Argentina", aveva spiegato Marianna Nannis.durante la scorsa puntata del "Live – Non è la D'Urso".









"Fa la giornalista? Se così fosse non si sarebbe fatta chia***e da un vecchio di settant'anni. Sofia Bonelli tiene mio marito drogato. – aveva detto ancora Lady Caniggia – Si sa che ha avuto dei problemi". Domenica Mariana è tornata nello studio di Barbara D'Urso per raccontare ancora di Claudio e Soprattutto della fidanzata Sofia Bonelli.





Questa volta i toni di Mariana sono stati decisamente esagerati. Avvicinandosi a Barbara d'Urso ha detto: "Quella è una zo**ola, ha un sito e prendeva 4000 pesos per succhiare il ca***". Barbara D'Urso è rimasta senza parole e dopo aver dato una manata al braccio della Nonnis, le ha detto di fare silenzio: "Basta, chiuso, fermati!". Una scena trash che ovviamente è finita sui social con foto, meme e commenti.





Durante la puntata è stato mostrato anche un filmato con alcune dichiarazioni dell’ex calciatore Caniggia, indispettito del fatto di essere al centro di molte trasmissioni televisive: “I problemi non si risolvono in televisione, ma in maniera differente tra adulti. Sono molto infastidito dalle accuse di Mariana sulla dipendenza e sul rapporto con le altre donne”. “Non voglio fare pace con questa persona”, sbotta Kevin Axel Caniggia. “Non parliamo più da cinque mesi, mio padre si è comportato male sia con me che con mia madre. La sua nuova fiamma Sofia? Abitiamo nello stesso palazzo, ci incontriamo e non lo saluto”.

