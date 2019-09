Barbara D’Urso all’angolo: l’accusa è pesante. Si muovono gli avvocati

La showgirl Angela Cavagna, l’ex infermiera di ‘Striscia La Notizia’ tra gli anni Ottanta e Novanta, ha deciso di denunciare per “calunnia, diffamazione, danni morali e personali” l’ex marito Orlando Portento, il ‘creatore’ del Ticcheballacche, e i responsabili di ‘Pomeriggio 5’ in onda su Canale 5. Nel corso della puntata del 26 settembre del programma condotto da Barbara D’Urso Portento, sottolinea l’entourage della showgirl, ha diffuso “numerose informazioni non veritiere e diffamatorie”.

“Buongiorno cari – annuncia dunque la Cavagna su Facebook – vi comunico che dopo quanto accaduto in queste ultime settimane e quanto andato in onda sull’emittente Canale 5 nel programma pomeridiano ‘Pomeriggio 5’ giovedì 26.9.2019 ho provveduto a dare incarico all’Avv. Umberto Pruzzo di sporgere denuncia per ‘Calunnia, diffamazione, danni morali e personali’ nei confronti del Sig. Orlando Portento e dei responsabili del programma televisivo. Vi abbraccio e vi mando un bacio grande”, conclude la Cavagna. Continua dopo la foto









Ma cosa è successo nel salotto di Barbara D’Urso? Giovedì scorso Orlando Portento era tra gli ospiti di Pomeriggio 5, inizalmente invitato per parlare di vip in difficoltà economiche. Era stato chiamato a testimoniare la sua situazione quando ha iniziato a prendersela con la sua ex moglie, Angela Cavagna appunto. Le ha dato della bugiarda trovando però la reazione della D’Urso che ha difeso la donna invitandola a replicare. Continua dopo la foto





“Mi ha portato via tutto, ora vivo con 680 euro di pensione e i risparmi che stanno finendo. Basta – le parole di Portento – è venuta qui da te in trasmissione a dire “sono milionaria, c’ho un milionario, ho una villa di 700 stanze, 400 piscine. È sempre col cu** a bagno, è grassa, mangia. Io non mi sono mai innamorato di lei”. La D’Urso ha però stoppato Portento: “Una cosa del genere ti sembra da dire? Siete stati insieme 23 anni”. Ma lui ha ribattutto: “Le ho intestato tutto”, insultandola. Continua dopo la foto







Su Instagram Angela Cavagna ha aggiunto che devolverà il ricavato delle denunce in beneficienza: “Buongiorno e buona domenica miei cari amici❤️ Ci tengo a precisare che l’intero ricavato delle denunce effettuate verrá devoluto in beneficienza per la cura dei bambini meno fortunati all’Istituto Giannina Gaslini di Genova. Un bacio grande dalla vostra Angela”.

