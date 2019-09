Amici Celebrities, Maria De Filippi finisce al tappeto

Maria De Filippi battuta. Amici Celebrities si conferma sui dati della scorsa settimana ma perde la sfida del prime time con Alberto Angela e il suo Ulisse. Il programma di divulgazione scientifica ha ottenuto 3.614.000, 20% di share, contro i 3.066.000, 19,45% di Amici Celebrities Nonostante la sconfitta non si può dire comunque che i risultati siano insoddisfacenti per Mediaset perché il talent show per Vip di Maria De Filippi riesce a mantenersi su buoni numeri confermando i risultati già ottimi della prima puntata.

Eccellenti – non si può dire altro – i risultati del programma condotto da Alberto Angela che con la puntata incentrata su Leonardo da Vinci può segnare il pareggio dopo la sconfitta della scorsa settimana. Le curve degli ascolti restituiscono dei dati ancor più a favore di Alberto Angela: Ulisse infatti parte col 20% di share e arriva a otto minuti prima della mezzanotte a toccare il 25. Diverso invece il discorso per Amici Celebrities che parte col 15% e arriva al 23 per poi toccare, finita la sfida con Alberto Angela, il 29.









Guardando i dati in sovrapposizione – quindi nella fascia oraria compresa tra le 21.31 e le 23.52 – si vede Ulisse trionfare col 20.01% e 3.614.000 telespettatori contro il 18.32% e i 3.310.000 telespettatori di Celebrities. Amici Celebrities in cui ieri si sono toccati momenti di tensione. Battibecchi piuttosto accesi come nel caso di Emanuele Filiberto. Il principe di Savoia, concorrente della squadra di blu, è stato al centro di uno screzio con Platinette. È successo dopo l'esibizione di Emanuele che ha intonato, megafono in mano, L'Italiano, la famosa canzone di Toto Cutugno.









A detta del giurato i versi del brano striderebbero troppo con la storia della famiglia reale, visto che si nominano i partigiani. Emanuele ci ha tenuto a precisare che la scelta della canzone è stata della produzione anche se è molto legato a questo pezzo in quanto lo ascoltava sempre nel periodo dell'esilio. "Non è colpa tua se appartieni alla tua famiglia. Ma è inevitabile che molte persone, magari più anziane come me, pensino a questa cosa sentendoti cantare L'italiano col megafono. La polemica scatta da sola", ha sottolineato Platinette ad Amici Celebrities.







Dopo aver precisato che la scelta della canzone è stata della produzione del talent show. Emanuele Filiberto ha replicato piccato: “Sono qua per rappresentare me stesso. Questa era una delle rare canzoni che ascoltavo in esilio. L’ho fatto per amore. Siamo qui per divertirci, non per polemizzare”.

