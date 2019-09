“L’ho fatto per amore”. Amici Celebrities, Emanuele Filiberto senza filtri: applausi a scena aperta

Emanuele Filiberto protagonista a Amici Celebrities. Il principe di Savoia, concorrente della squadra di blu, è stato al centro di uno screzio con Platinette. È successo dopo l’esibizione di Emanuele che ha intonato, megafono in mano, L’Italiano, la famosa canzone di Toto Cutugno. A detta del giurato i versi del brano striderebbero troppo con la storia della famiglia reale, visto che si nominano i partigiani. Emanuele ci ha tenuto a precisare che la scelta della canzone è stata della produzione anche se è molto legato a questo pezzo in quanto lo ascoltava sempre nel periodo dell’esilio.

"Non è colpa tua se appartieni alla tua famiglia. Ma è inevitabile che molte persone, magari più anziane come me, pensino a questa cosa sentendoti cantare L'italiano col megafono. La polemica scatta da sola", ha sottolineato Platinette ad Amici Celebrities. Dopo aver precisato che la scelta della canzone è stata della produzione del talent show.









Emanuele Filiberto ha replicato piccato: "Sono qua per rappresentare me stesso. Questa era una delle rare canzoni che ascoltavo in esilio. L'ho fatto per amore. Siamo qui per divertirci, non per polemizzare".Il pubblico, sui social network, si è spaccato in due sulla questione nata ad Amici Celebrities: da un lato c'è chi ha apprezzato l'esibizione di Emanuele Filiberto di Savoia e chi invece ha appoggiato in pieno il pensiero di Platinette.





Oltre che con Emanuele Filiberto Platinette aveva discusso con Joe Bastianich. La lite era scoppiata dopo che Joe Bastianich si è lamentato per i giudizi dell'esordio, quando è stato criticato pesantemente dalla giura per le sue performance. Joe non ha nascosto di aver patito parecchio certi giudizi: un risvolto che ha condizionato negativamente la sua permanenza nella Scuola più conosciuta d'Italia.







Mauro Coruzzi, però, non ha accettato tale lamentele e ha duramente replicato al concorrente della Squadra Blu ricordando il suo ruolo più famoso, quello a Masterchef Italia. “Sono stato davvero male per le critiche della scorsa settimana”, ha ammesso Joe Bastianich durante la seconda puntata di Amici Celebrities. “Quando era lei a giudicare in altri programmi volavano coltelli, non eri così leggero nei giudizi”, ha notato seccamente Platinette.

