“Arrogante e presuntuoso”. Amici Celebrities, tra i due Vip volano gli stracci: Maria costretta a intervenire

Seconda puntata di Amici Celebrities, volano gli stracci tra Platinette e Joe Bastianich. Succede tutto sotto gli occhi di Maria De Filippi che alla fine è stata costretta a intervenire per placare gli animi. La lite è scoppiata dopo che Joe Bastianich si è lamentato per i giudizi dell’esordio, quando è stato criticato pesantemente dalla giura per le sue performance. Joe non ha nascosto di aver patito parecchio certi giudizi: un risvolto che ha condizionato negativamente la sua permanenza nella Scuola più conosciuta d’Italia. Mauro Coruzzi, però, non ha accettato tale lamentele e ha duramente replicato al concorrente della Squadra Blu ricordando il suo ruolo più famoso, quello a Masterchef Italia.

“Sono stato davvero male per le critiche della scorsa settimana”, ha ammesso Joe Bastianich durante la seconda puntata di Amici Celebrities. “Quando era lei a giudicare in altri programmi volavano coltelli, non eri così leggero nei giudizi”, ha notato seccamente Platinette. Continua dopo la foto









“Vada a fare un programma di cucina. Io giudico di musica perché ci lavoro da 50 anni. Accetti il giudizio, se devo dire una verità la dico. Si tolga dalla mente che io abbia un pregiudizio nei suoi confronti. Mi scusi se sono grezza ma non ho voglia di essere finta”, ha aggiunto la giurata. Che ha poi definito Joe “arrogante e presuntuoso, per niente un artista”. Dopo la discussione con Platinette Joe Bastianich è stato eliminato da Amici Celebrities. L’imprenditore ha perso prima con Emanuele Filiberto, poi con Francesca Manzini. Continua dopo la foto





Non è la sola grana di ieri. Filippo Bisciglia, membro della squadra bianca di Giordana Angi, era diventato protagonista di una serie di filmati mandati in onda nel corso della serata. Il primo video lo vede criticare aspramente Emanuele Filiberto cui rivolge parole di fuoco. “È una pippa” commenta Bisciglia nel video, scatenando la reazione del collega. Continua dopo la foto







Rientrati in studio, la De Filippi gli rivolge il primo rimprovero della serata, interrompendolo in malo modo quando Bisciglia tenta di spiegarsi: “Cosa devi spiegare? Si è visto”. Filippo approfitta dei secondi concessigli per specificare che quella sarebbe stata solo una reazione: “Ho usato la parola ‘pippa’ dopo averti sentito dire che avresti voluto buttare fuori ‘la coppia’, quindi me e Pamela. Avete visto Filippo dopo il falò di confronto, incaz***o nero”-

