“Ho perso una figlia”. Rosanna Lambertucci tira fuori tutto il suo dolore: nessuno lo aveva mai saputo

Un dolore che esce fuori dopo anni. Ha scelto il salotto di Verissimo Rosanna Lambertucci per raccontarlo davanti a una Silvia Toffanin oltremodo commossa. “La morte di mio padre ha salvato la vita a me tanti anni dopo – spiega -. Ha avuto un incidente stradale vicino Latina, apparentamente non aveva nulla di grave. Quando lo hanno portano in ospedale, era troppo tardi. È morto per un’emorragia interna. Quando aspettavo una bambina che poi non è vissuta, è successo qualcosa di molto grave. Distacco di placenta. Io e mio marito Alberto eravamo nella tenuta di mio padre vicino Latina.

Ci mettiamo in macchina per arrivare a Roma, ma mentre stiamo sulla strada e passiamo davanti a un ospedale sulla Pontina mi ricordo di papà che era morto perché era arrivato troppo tardi. Allora ho chimamato il mio ginecologo, che ha capito la gravità della situazione e mi ha detto di non muovermi da lì. Mi hanno operato d’urgenza e mi hanno salvato, la bambina è morta dopo due giorni. Si chiama Elisa”. Continua dopo la foto









Poi ha concluso: “ Mio marito ha fatto il funerale da solo, perché io ero in ospedale e non mi ha detto dove l’aveva fatta seppellire per non farmi soffrire. L’ho scoperto anni dopo. Ho perso altri figli, quando è morta Elisa era la prima volta che ero riuscita ad arrivare al settimo mese. Ho avuto solo mia figlia Angelica. Quando poi si è ammalato Alberto, eravamo già separati, ma ho capito che dovevo stargli vicino. Sono stata con lui fino alla fine”. Continua dopo la foto





Un dolore atroce per Rosanna Lambertucci, uno dei volti più amati della tv. Nata a Roma il 30 maggio del 1945. Inizia la sua carriera lavorando in Radio 2 curando la rubrica Domande a Radiodue. Arriva poi il passaggio in televisione dove si occuperà di salute per diversi programmi di successo. Alcuni esempi possono essere S come Salute, Più sani e più Belli e Luna Park. Sempre di saluta e dello stare in forma si è occupata su Alice tv dove ha condotto La salute vien mangiando. Continua dopo la foto







Come giornalista ha lavorato con diverse testate come: Allure, Gente, Grazia e Visto ed è autrice della rivista Più sani, più belli. E’ stata l’autrice di diversi libri, sempre con tema la salute, come ad esempio: Più magri e più belli, La grande opera di Rosanna Lambertucci, Vitamine e sali minerali per sentirsi bene, In gran forma: come conquistare e mantenere la forma fisica ideale, La salute vien mangiando: più sani e più belli a tavola, Rilassarsi e star bene con le ginnastiche dolci, Mal di testa: origini e cure diverse, Dimagrire con i perché, I ristorante del mangiarsano, L’agenda di Rosanna, Il viaggio dimagrante, La dieta che ti cambia la vita.

Ti potrebbe interessare: Vittorio Cecchi Gori operato d’urgenza: ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni