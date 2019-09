Dopo l’annuncio della pausa forzata dalla musica per risolvere un problema di salute, Emma Marrone è tornata su Instagram con una bella notizia. Otto giorni fa aveva detto di essere pronta a combattere e anche per tranquillizzare tutti i suoi fan aveva scritto: “Vi prometto che tornerò più forte di prima! Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi”.

Promessa mantenuta: sabato mattina la cantane salentina ha postato sul suo profilo la foto del braccialetto identificativo che si usa in ospedale e spiegato di avere bisogno ancora di un po' di tempo e riposo per riacquistare le forze ma ha lasciato anche intendere come il peggio sia passato. Emma ha quindi rassicurato tutti, come ha fatto anche nei giorni scorsi, mostrando una grandissima forza, e ringraziato anche le persone, vip e comuni, che le sono state vicine nell'affrontare la malattia.









"Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre, è stata dura…ma è andata!", ha fatto sapere Emma. E poi, nel lungo post, "Piango di gioia finalmente". Fra le persone che sono più legate a Emma c'è senza dubbio Alessandra Amoroso. Dieci anni fa hanno iniziato insieme la loro scalata verso il successo grazie ad Amici dove fin dal loro debutto si sono sempre supportate e sostenute a vicenda, dando prova di grande stima e affetto reciproco.





Nel corso degli anni Emma e Alessandra hanno collezionato tanti successi, raggiunto traguardi importanti e sono sempre state untie. E dalle anticipazioni che arrivano dalla seconda puntata di 'Amici Celebrities' si apprende che la Amoroso ha voluto dedicare un lungo discorso all'amica. 'Amici Celebrities' è un programma registrato e alcune persone del pubblico hanno rivelato cosa è successo in studio.







Stando a quanto si legge in rete, Alessandra Amoroso, ospite della seconda puntata del talent, nel corso della serata avrebbe fatto una dedica molto toccante alla collega dopo quello che è accaduto negli ultimi giorni. La Amoroso sarebbe apparsa visibilmente provata ed emozionata e, insieme a Geppi Guccari, avrebbe parlato anche degli hater e delle cattiverie che la Marrone ha dovuto subire commuovendo tutto il pubblico di ‘Amici Celebrities’.

