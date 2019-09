Lo ricordiamo così, ma com’è oggi Ronn Moss? La nuova vita dello storico Ridge di Beautiful

Per anni Ronn Moss è stato il volto del celebre Ridge Forrester di Beautiful, soap opera di successo che va in onda in Italia dal 4 giugno 1990 (prima su Rai Due, poi su Canale 5 e Rete 4). Nel 2012, dopo 25 anni di onorata carriera, la decisione di non rinnovare il contratto e di lasciare il cast. L’attore ha girato la sua ultima puntata (la 6407) il 14 agosto 2012; l’episodio è andato in onda negli Usa il mese successivo, mentre in Italia la puntata è stata trasmessa il 12 luglio 2013.

"Tante volte mi sono annoiato nel recitare Ridge" aveva confessato Ron Moss al Corriere della Sera. "È normale in venticinque anni pensare di scegliere un altro menù e assaggiare un piatto diverso. Avrei voluto più tempo per la musica e per altri film. Sognavo di recitare per Spielberg, Eastwood, Fincher e Allen. Quando mi chiedono cosa mi piace e cosa detesto in Ridge non so rispondere perché ho condiviso con tante persone momenti felici e dolorosi".









Come attore ha fatto il suo esordio in Italia nel film di Giacomo Battiato, I Paladini: Storia d'armi e d'amori con Barbara De Rossi, sua amica, nel 1983. Ha poi preso parte a molti film, come Il sostituto nel 2000 con Eric Roberts, mentre è stato protagonista di film come Agguato alle Hawaii (1987) che ha avuto discreto successo. Ma che fine ha fatto? Dopo aver lasciato il cast di Bautiful, Ronn Moss si è dedicato a un'altra delle sue grandi passioni, la musica.





Non solo. Ronn Moss ha deciso di entrare nel mercato dei vini pregiati con un Primitivo di Manduria doc riserva, annata 2015, a cui ha dato il suo nome. La nuova bottiglia sarà presentata ufficialmente a Milano il prossimo primo ottobre al «Painino ignorante gourmet» in via Vigevano, con una degustazione a cui prenderà parte l'attore statunitense e il suo socio pugliese, Donato Pistola, di Fasano.





Ronn Moss si trova, attualmente, in giro per le città d'Italia con la sua band. L'ex storico Ridge Forrester di Beautiful si trova in Italia anche per girare le scene di un film. Stiamo parlando di una pellicola interamente girata in Puglia, dal titolo Surprise Trip. Si tratta di una commedia romantica, la cui uscita è prevista per il prossimo anno.

