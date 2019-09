‘Tale e Quale Show’: ovazione per Francesco Monte, che si aggiudica la terza puntata del programma del venerdì sera di Carlo Conti. “Che emozione”, ha detto Monte subito dopo la sua esibizione che ha davvero convinto tutti. L’imitazione del cantante britannico Ed Sheeran è piaciuta davvero a tutti e non solo al pubblico presente nello studio di Tale e Quale Show. Anche i giurati di ‘Tale e Quale Show’ si sono detti sorpresi ed entusiasti del lavoro svolto dal 31enne, che era davvero irriconoscibile sul palco, nei panni di Sheeran.

I truccatori sono riusciti a renderlo davvero somigliante all’originale e anche vocalmente la performance (l’ex volto di Uomini e Donne ed ex gieffino si è cimentato nella conosciutissima ‘Perfect’) è stata molto apprezzata. “Sei stato straordinario. Ed Sheeran è il mio cantante preferito e avevo paura di vedere questa imitazione. Invece mi hai sorpreso, complimenti”, ha commentato Vincenzo Salemme. (Continua dopo la foto)









Anche Loretta Goggi ha fatto i complimenti a Francesco Monte: “Hai grandi capacità interpretative. Sei un ragazzo molto dolce e sensibile e qui ci hai messo tutta la tua dolcezza”. Ma non solo la giuria. Come detto anche il pubblico è rimasto molto colpito. Quello presente in studio si è alzato in piedi ad applaudirlo, quello a casa ha lasciato numerosi messaggi sui social network. (Continua dopo la foto)





Finora i telespettatori di ‘Tale e Quale Show’ erano stati scettici su Francesco Monte. Nelle puntate precedenti erano infatti state molto contestate le sue esibizioni. Ma se le imitazioni di Mahmood e di Tommaso Paradiso, ormai ex frontman dei The Giornalisti, non avevano convinto, questo venerdì l’ex tronista di Uomini e Donne ha messo d’accordo tutti imitando Ed Sheeran. (Continua dopo foto e post)





Vince la terza puntata di #taleequaleshow @Framontereal / @edsheeran 🎊

Ha meritato il primo posto?

Ci vediamo venerdì prossimo sempre su #Rai1 😀 pic.twitter.com/HUbkrEEu4A — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 27, 2019



“Stasera devo dire che Francesco mi ha sorpreso. È stato bravissimo”, ha scritto un utente su Twitter. “Per la serie ‘Date a Cesare quel che è di Cesare’, stasera ha eseguito una buona performance. Bravo Francesco”, ha aggiunto un altro. E ancora si legge: “Sei stato perfetto, sono contenta che hai vinto”. La prossima settimana Francesco Monte, che come detto ha vinto la terza puntata, si calerà nei panni di Cesare Cremonini.

Tale e Quale Show, Flora Canto svela il regalo di Enrico Brignano