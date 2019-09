Ambra Lombardo, seno rifatto a Pomeriggio 5. Ma la gaffe in diretta è pazzesca

“Barbara sto una favola, ero già pronta a truccarmi”. Scherza Ambra Lombardo, in diretta con Pomeriggio Cinque dalla clinica dove il professor Pietro Lorenzetti ha appena eseguito l’operazione al seno voluta dalla ex gieffina.

Nei giorni precedenti, il suo compagno Kiko Nalli esprime il suo disaccordo per l’operazione, ma poi accetta la decisione di Ambra e le fa una sorpresa, come mostrano le telecamere della trasmissione: l’hairstylist la accompagna alla clinica. “L’operazione è andata bene”, spiega il chirurgo, “è durata circa 25 minuti ed è finita da una mezz’ora, e riesce già a muovere le braccia”. (Continua a leggere dopo la foto)









Come ricordiamo, Ambra, sempre a Pomeriggio Cinque, aveva dichiarato che la decisione di sottoporsi a questo tipo di intervento era dovuta ad un’eccessiva perdita di peso che le aveva, appunto, rovinato il seno. Per questo motivo, la modella e insegnante 33enne è sostanzialmente tornata alla propria taglia originaria. Ambra è apparsa in ottima forma, dichiarando anche di aver ricevuto una sorpresa da parte del compagno Kikò Nalli che, nei giorni scorsi, si era dichiarato contrario a quest’intervento. (Continua a leggere dopo la foto)





”Barbara, sto una favola, ero già pronta a truccarmi! Mi ha accompagnato Kikò, mi ha fatto una sorpresa inaspettata”. Il gesto ha commosso Barbara d’Urso che ha dichiarato che un vero uomo supporta sempre le decisioni della sua compagna, proprio come in questo caso. Ambra, forse a causa dell’anestesia, durante il collegamento con Pomeriggio Cinque ha fatto una gaffe. La conduttrice ha permesso ad alcuni suoi ospiti, compagni del Grande Fratello di Ambra, di poter salutare la bella professoressa. (Continua a leggere dopo la foto)





”Ciao Cristian, Ciao Guenda! Mi mancante tantissimo”, ha esclamato la giovane ricambiando i saluti. La conduttrice e i suoi ospiti sono scoppiati a ridere perché la Lombardo ha confuso Mila Suarez con Guendalina. Mila Suarez, visibilmente infastidita dalla gaffe, non ha mancato nel far notare l’errore alla fidanzata di Kikò Nalli.

