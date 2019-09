Flora Canto è tra le protagoniste di questa nuova edizione di ‘Tale e Quale Show’ e nell’ultima puntata andata in onda, la terza, si è calata nei panni della bravissima Anna Tatangelo. Non ha vinto però: venerdì 27 settembre ha trionfato Francesco Monte che, dopo le prime due contestate imitazioni (di Mahmood e Tommaso Paradiso) ha messo d’accordo “trasformandosi” in Ed Sheeran. Era davvero irriconoscibile.

Durante la sua performance, comunque, il pubblico si è alzato in piedi e ha applaudito a lungo mentre Loretta Goggi e Vincenzo Salemme hanno speso elogi e complimenti per l’ex volto di Uomini e Donne ed ex protagonista del Grande Fratello Vip. Francesco Monte, che si è esibito nel noto brano ‘Perfect’, ha convinto pure i telespettatori, che in rete hanno lasciato tantissimi messaggi di stima e stupore. Venerdì prossimo Monte sarà Cesare Cremonini, mentre la Canto Olivia Newton-John. (Continua dopo la foto)









In realtà Flora Canto avrebbe dovuto partecipare a Tale e Quale Show nel 2017, ma rinunciò perché incinta della piccola Martina, la figlia nata dall’amore con Enrico Brignano. E quando quest’anno è riuscita ad entrare finalmente nel cast del programma di Carlo Conti ha fatto i salti di gioia. Era felicissima, così come il suo compagno, che dopo aver ricevuto la notizia ha voluto omaggiarla con un regalo. (Continua dopo la foto)





Un regalo davvero insolito: una pianta di peperoni. Sì, perché stando a quanto rivela Flora, l’attore romano è solito regalare frutta e verdura alla sua compagna per dimostrare il suo amore. “Enrico era felicissimo e per dimostrarmelo mi ha regalato una pianta di peperoni. È il suo modo di dire ‘ti amo’ ma anche ‘Sono felice’, ‘Sono fiero di te’, “Facciamo pace’… Insomma, se vuole fare il romantico Enrico mi regala grandi quantità di verdure. Oppure frutta, quando mi va di lusso…”, ha raccontato lei al settimanale Grand Hotel. (Continua dopo le foto)







“Ricordo ancora quella volta che venne a prendermi alla stazione Termini con in mano un enorme cassetta di fichi e un sorriso stampato sulla faccia – ha rivelato ancora Flora Canto – Io ho provato a fargli capire che esistono anche i fiori, i diamanti, volendo, ma lui niente. Si è convinto che siccome la prima volta ha funzionato, quando mi conquistò prendendomi per la gola, allora funzionerà sempre”,

