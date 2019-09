Federica, classe 1996, bellezza travolgente. L’avete riconosciuta? Ecco dove l’avete già vista

Da Casalnuovo di Napoli Federica Calemme arriva in tv. Con un passato a Miss Italia, la 23enne è entrata nel gruppetto delle nuove Professoresse di Flavio Insinna. Federica ha debuttato nella prima puntata de L’Eredità mercoledì 25 settembre. Dopo aver vinto la fascia di Miss Tv Sorrisi e Canzoni, Federica ha scelto di affiancare alla sua carriera come fotomodella anche quella nel mondo dello spettacolo.

Fisico mozzafiato, lunghi capelli neri e uno sguardo sensuale: ecco chi è Federica Calemme, modella e influencer che è entrata a far parte del cast 2019 de L'Eredità in qualità di professoressa. Per la Calemme, inoltre, la partecipazione al game show di Raiuno, non rappresenta la sua primissima volta sul piccolo schermo dal momento che nel 2016 ha preso parte a Stasera tutto è possibile.









Federica Calemme è fidanzata con Mario Agliata un dj. Stanno insieme da più di quattro anni, ma hanno cominciato a frequentarsi molto prima. I due girano molto insieme, visto anche il lavoro del fidanzato. Quando ci fu l'attentato a Barcellona sulla Rambla, Federica e Mario erano lì, ad un passo dall'essere travolti dal fiume di folla che correva verso la salvezza.





Federica non è nuova alle telecamere, i più attenti ricorderanno la modella nel programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Ciao Darwin 8. Nella puntata belli contro brutti, era chiaramente schierata dal lato dei belli. Occhi e capelli castani, classe 1996, alta 170cm e un diploma conseguito presso il liceo linguistico. Inizia a fare la modella già a 13 anni, interrompe dopo poco perché troppo piccola, poi fa provini su Napoli e Roma e a 18 anni decide di partecipare a Miss Italia vincendo la fascia di Miss Italia Tv Sorrisi e Canzoni.





Le nuove professoresse: via Eleonora Arosio, Vera Santagata, Laura Dazzi e Chiara Esposito (impegnata attualmente in Temptation Island VIP). Entrano al loro posto Ginevra Pisani, Daisy Mancini, Sara Arfaoui e Federica Calemme. “Indubbiamente sfrontata. Una bellezza altezzosa”, ha detto Paolo Bonolis in quell’occasione.