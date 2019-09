“Francesca sta male”. Fabrizia De André, gelo a Pomeriggio 5. La verità dopo le accuse della sorella

Fabrizia De André è intervenuta oggi, venerdì 27 settembre 2019, durante la puntata di Pomeriggio Cinque, per rispondere alle accuse di sua sorella Francesca, intervistata insieme al fidanzato Giorgio Tambellini, durante la puntata di Domenica Live andata in onda domenica scorsa. Francesca De André e Giorgio Tambellini sono tornati insieme. L’annuncio ufficiale era arrivato dai diretti interessati e avevano spiegato cosa era successo.

”C’è stato un bacio, poi, la ragazza è scesa dalla macchina. Conosco pure il suo nome. Non esiste alcun vocale con la voce di Giorgio”, ha detto Francesca De André che il tradimento di Giorgio tanto sbandierato mentre era nella casa del ‘Grande Fratello’, in realtà sarebbe stato un complotto orchestrato da Biagio D’Anelli e Fabrizia De André. (Continua a leggere dopo la foto)









“Sono stati Biagio e mia sorella Fabrizia, con la quale io non parlo più nella maniera più assoluta. Pensa come sono stata tradita. Ha finto di essere disperata, si è messa d’accordo con Biagio per fingere di aver sentito un vocale. Giorgio, infatti, li sta querelando. Mia sorella si è rimangiata di aver sentito la voce di Giorgio, Alessandra anche. Si stanno rimangiando tutto”, aveva detto in lacrime Francesca. Ora arriva la versione di Fabrizia, che è a Pomeriggio Cinque ha risposto alle accuse della sorella. (Continua a leggere dopo la foto)





“Non mi aspettavo accuse del genere, ad agosto ho cercato di chiamarla e le ho mandato molti messaggi ma non mi ha mai risposto”, ha spiegato. “La mia porta è sempre aperta. Tutti stiamo provando ad aiutarla. Non capisco questo accanimento nei miei confronti“. Ma è vero che lei non vuole che l’ex gieffina stia assieme a Giorgio? “Io sono contenta se Francesca è felice. Giorgio? L’importante è che sia felice e serena lei”. “Lei è cambiata, lei è diversa, lei vede il mondo con altri occhi, lei ha imparato a non fidarsi, lei sta anestetizzando i suoi sentimenti, lei non è più la stessa e probabilmente non lo sarà mai più“, ha spiegato la sorella di Francesca De André. (Continua a leggere dopo la foto)





Fabrizia, quindi, ha smentito categoricamente il fatto di aver organizzato un complotto ai danni del fidanzato della sorella: “Le cose non stanno così. Ho altre priorità nella vita, io sono una madre. Non farei mai un complotto contro mia sorella. Prima si fa un confronto in privata sede e poi si fanno le accuse. Non mi aspettavo tutto questo. E poi con quale scopo? Giorgio aveva affermato pubblicamente di aver tradito Francesca. Non ci siamo inventati nulla”.

