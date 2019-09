Temptation, Jessica in lacrime a UeD: “Ecco perché è finita con Alessandro”

Una puntata che sembra essere a primo impatto molto interessante quella di oggi a Uomini e Donne. Riprendiamo con il trono classico e con i personaggi di Temptation Island Vip. Dopo l’ingresso di Katia Fanelli e Vittorio, ma anche di Ilaria e Massimo senza dimenticare il confronto di Nunzia e Arcangelo, adesso è la volta di Jessica e Andrea che non sono più tornati insieme dopo la separazione.

Andrea rivede i video della sua avventura a Temptation. "Rivedere tutto mi vengono i brividi. Non c'è stato un seguito con Alessandro al punto che lei vorrebbe ricominciare", afferma Andrea. "Da persona innamorata, anche dopo l'annullamento del matrimonio, ci credevo. Ancora oggi, rivedere quei filmati, ti tocca, ma non è semplice", ha spiegato Andrea.









"Quando sono arrivata nel programma non avevo intenzione di trovarmi un'altra persona. – ha spiegato Jessica che, emozionata, non è riuscita a trattenere le lacrime – Dopo tre giorni, ho cominciato a parlare con Alessandro ed è nato il feeling che non ho mai nascosto e non nasconderò ora. Tornassi indietro rifarei tutto perché non avrei capito quello che, ad oggi, ho capito. Uscita da lì, Alessandro c'è sempre stato e mi ha aiutato a capire tante cose. Con il passare dei giorni vedevo Andrea stare male ed era un Andrea che io non avevo mai visto."





"L'ex volto di temptation Island ha spiegato: "Quindi mi rendevo conto che il mio pensiero era per Andrea che mi chiamava tutti i giorni. Ad un certo punto ci siamo visti perché sono andata a prendere le mie cose a casa sua e dopo una videochiamata ho capito che il sentimento per Andrea c'era ancora ed era forte". I due, però, non sono riusciti a ricominciare e, ad oggi, non sono tornati insieme.





“Alessandro era il ragazzo perfetto per me, ma quando ho sentito e rivisto Andrea, ho capito che i sentimenti per lui erano ancora forti“, ha spiegato Jessica. Insomma, per Andrea e l’ex fidanzata la passione non è scoppiata. E la giovane ha spiegato che le cose con Alessandro (oggi tronista di Uomini e Donne) non sono andate bene perché lei provava ancora dei sentimenti per il suo ex.

