Sospesa ”La vita in diretta”. Caos nello studio Rai e Alberto Matano spiega: “Non è uno scherzo”

Caos questo pomeriggio nello studio della ‘Vita in diretta’. Oggi, venerdì 27 settembre, la tramissione non è andata in onda a causa di un black out registrato negli studi Rai di Via Teulada, a Roma. Al suo posto, invece, l’azienda ha dovuto cambiare il palinsesto e mandare in onda la replica del primo episodio di ‘Imma Tataranni – Sostituto Procuratore’.

In sovraimpressione è comparso il seguente avviso: “Ci scusiamo con i nostri telespettatori, a causa di problemi tecnici La vita in diretta vi dà appuntamento a lunedì”.

Alberto Matano, conduttore della trasmissione insieme a Lorella Cuccarini, nelle sue stories su Instagram ha confermato quanto accaduto, nei momenti precedenti all’inizio della puntata di oggi venerdì 27 settembre 2019. (Continua a leggere dopo la foto)









‘’C’è un blackout in corso: lo studio è illuminato, tutto il resto è al buio. Non è uno scherzo, Lorella sta facendo luce con il cellulare’’, ha detto il conduttore mentre mostrava il video girato all’interno dello studio della trasmissione Rai. ‘’Come ai concerti’’, ha scherzato Lorella Cuccarini cercando di sdrammatizzare la situazione. Poco dopo è arrivata un’altra story del conduttore: “Ora è tornata la luce”, ha detto Alberto Matano , ma poco la luca va via un’altra volta e il giornalista esclama: “Ecco ora è andata via di nuovo. Non so se andremo in onda”. (Continua a leggere dopo la foto)





Come detto, quando la situazione era ormai degenerata, Raiuno ha dovuto ufficializzare la notizia mandando in onda un cartello che recitava: “Ci scusiamo per il cambio di programmazione, ci vediamo lunedì”. Nell’ultimo appuntamento Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno scambiato qualche chiacchiera con Monica Leofreddi e Simone Montedoro, celebre attore di Don Matteo. (Continua a leggere dopo la foto)





L’argomento affrontato è stato il conto da pagare al ristorante partendo da una paparazzata in cui Paola Di Benedetto viene immortalata mentre paga il conto dopo aver cenato con Federico Rossi. Le donne devono pagare il conto al ristorante? Il tema ha diviso le opinioni soprattutto dopo che Lorella Cuccarini ha lanciato un servizio in cui numerose intervistate affermavano che a pagare dovrebbe essere sempre l’uomo. Le dichiarazioni hanno scatenato una bufera su Twitter, dove in tanti si sono scandalizzati. “Ma le “donne” che pretendono che ogni cena la offra l’uomo esattamente che problemi psicologici hanno?” ha scritto qualcuno, mentre qualcun altro ha aggiunto: “Ma stiamo scherzando?!?”.

