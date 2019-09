Giovanni Conversano è senza ombra di dubbio uno degli ex tornisti più conosciuti di ”Uomini e Donne”. Da quando la sua ex fidanzata Serena Enardu si trovava vivere l’esperienza a Temptation Island, Conversano è tornato alla ribalta con una serie di dichiarazioni che hanno fatto discutere. Ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo, nella quale ha attaccato ancora una volta la 43enne sarda, la cui storia d’amore con il cantante Pago è stata messa in discussione nel programma di Alessia Marcuzzi.

"È stata lei a tirarmi in ballo. Per anni Serena e sua sorella Elga hanno vissuto della mia luce riflessa e ora tornano a parlare della mia storia con lei per spostare l'attenzione su di me, distogliendola da quello che la mia ex fidanzata sta facendo a Temptation Island Vip", ha dichiarato Giovanni Conversano alla rivista edita da Cairo Editore. "Non ho bisogno di farmi pubblicità: oggi sono un uomo realizzato e sereno, ho le mie tre aziende da gestire e una bella famiglia. Lei, invece, non so nemmeno di cosa viva…".









E a proposito di bella famiglia, Giovanni Conversano è stato ospite insieme alla compagna Giada Pezzaioli a "Vieni da me". L'ex tronista ha ripercorso le tappe della sua love story. Una love story nata molto tempo fa, quando Giada aveva 16 anni e lui 31. "Mi è stata vicino nei momenti più difficili della mia vita, anche dal punto di vista economico. E io l'ho sempre supportata nelle sue scelte, non volevo che dovesse fare delle rinunce per me", ha detto l'ex tronista di Uomini e Donne.





Poi, rivolgendosi a Giada, ha detto: “Amore mio, ogni volta che ti guardo mi sorprendo di quanto tu sia straordinariamente limpida e sincera. La tua bellezza è nella tua anima, riservata e intraprendente. Tu sei il cuore della nostra famiglia, il centro della nostra vita. Tu sei la mia complice, il mio coraggio, il mio raggio di sole. Oggi e per sempre”. A questo punto Giovanni Conversano è uscito dallo studio ed è rientrato con un mazzo di rose rosse.

"Non l'ho fatto prima perché volevo che tu fossi sicura. Potresti avere qualunque uomo, più ricco e più bello. Mi sei stata sempre vicino, non scappi davanti alle tue responsabilità. Io ti prometto che ti starò sempre vicino, come hai fatto tu. Imparerò a cucinare, ad abbassare la suoneria del telefono quando Enea dorme. Cercherò di essere meno rompiscatole. Ma soprattutto voglio sposarti".





La reazione della giovane modella è stata spiazzante: “Addirittura? Possiamo sdrammatizzare questa situazione. Imbarazzo totale”, ha detto Giada lasciando tutti di stucco. “Vedremo dai, mi hai fatto aspettare 9 anni”. La Balivo si è rivolta a Conversano e sussurrando ha detto: “Giovanni io non ho capito se è andata bene o male”. Su Instagram Giovanni ha fatto sapere che Giada non ha risposto alla domanda.

