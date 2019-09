Sara Croce è conosciuta per essere stata una delle più belle Madre Natura di “Ciao Darwin”. Intervistata per SuperGuidaTV, La giovane aveva rivelato le emozioni a caldo dopo il suo ruolo di Madre Natura: “È stata un’esperienza assolutamente inaspettata. Ho fatti i casting senza alcuna pretesa, mi ha convinto la mia agente. Ci ho provato e alla fine mi hanno presa’’.

‘’È stata un’emozione unica. – ha detto ancora – Essere stata l’unica italiana a Ciao Darwin 8 è stata una bella sorpresa. Un’esperienza bellissima”. Quando aveva saputo di essere stata scelta per il ruolo di Madre Natura a Ciao Darwin aveva dichiarato sui social: “Non ho vinto un premio per la letteratura o per la fisica, ma sicuramente ho vinto qualcosa che mi porterò dietro per molto tempo come l’accettazione di me stessa e la consapevolezza del mio corpo”. (Continua a leggere dopo la foto)









Dopo essersi diplomata al liceo di Scienze Applicate, ora è una studentessa alla facoltà di comunicazione d’impresa allo IULM di Milano. Nella vita non ha dedicato il suo tempo solo allo studio però. Appassionata di fitness e moda ha lavorato come modella per importanti agenzie. La sua aspirazione è sempre stata quella di vincere Miss Italia e sfondare nel mondo dello spettacolo. È tifosissima del Milan, ama i cavalli e ha studiato nella scuola di canto di Ron. Tante le esperienze vissute da Sara Croce. Tra queste quella di Miss Italia, il concorso di bellezza più famoso del Bel Paese. (Continua a leggere dopo la foto)





Per i 55 anni di Diabolik Sara Croce è stata Eva Kant nella tavole originali di Enzo Facciolo. La sua carriera nel mondo della moda inizia davvero prestissimo: Sara, infatti, ha sfilato per diversi brand importanti prima di diventare popolare grazie il ruolo di Madre Natura come Pin Up Stars, Elisabetta Franchi, Guess e molti altri . Nel 2019 Sara Croce viene scelta come ‘’Bonas’’ del quiz show di successo ‘’Avanti un Altro’’ condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. (Continua a leggere dopo la foto)





In molti hanno conosciuto Sara Croce grazie al flirt estivo (i due sono stati fotografati nell’agosto del 2019) con Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato di di Giulia De Lellis. “Non è un flirt. Questa volta faccio sul serio”, aveva dichiarato il deejay veronese, ma loro storia è durata un battito d’ali. Sara Croce ha ereditato la bellezza dalla madre, modella anche lei. È nata a Garlasco, in provincia di Pavia, nel 1998. È alta 182 centimetri, pesa circa 60 chili e le sue misure sono 82-59-89.

