Grave lutto a La prova del cuoco. Assente una delle protagoniste del programma

Lutto a La Prova del cuoco. La puntata del cooking show condotto da Elisa Isoardi che dallo scorso anno ha preso il posto di Antonella Clerici, ha aperto la puntata del 26 settembre 2019 con un tristissimo annuncio. Una delle cuoche più amate del programma è stata colpita da un lutto improvviso e, ovviamente, era assente. Natalia Cattelani, la dolce cuoca che dal 2009 ha uno spazio fisso nel cooking show di Raiuno ha perso il papà.

Nata a Sassuolo, in provincia di Modena, Natalia si è sposata con l'amore della sua vita (che fa il cardiologo e nutrizionista) e poi nel 1990 si è trasferita a Roma. Smette di studiare Giurisprudenza per dedicarsi alle figlie Silvia e Chiara e, dopo la loro nascita, decide di aprire una scuola di cucina. Solo dopo la loro nascita decide di aprire una scuola di cucina e tenere dei corsi. Ciò che la contraddistingue è il suo sorriso, sempre presente.









Un sorriso che in questi giorni si sarà spento a causa del terribile lutto che l'ha colpita. Ad annunciare la morte del padre di Natalia Cattelani è stata la sua compagna di viaggio, amica e cuoca Luisanna Messeri, la quale con la voce rotta dal dolore ha avuto l'incarico di spiegare il perché della sua assenza. È seguito un minuto di silenzio: non è stato facile per Luisanna Messeri trovare le parole giuste per confortare l'amica e collega Natalia.





Natalia ha anche un blog di cucina – Tempo di Cottura – attraverso il quale insegna alle mamme come cucinare piatti salutari e veloci, perfetti per i più piccoli. Natalia è anche un sommelier Frisar, un tassello che mancava per la sua formazione culinaria a tutto tondo. La nuova stagione de La prova del cuoco è davvero ricca di novità. Una di queste, che il pubblico ha molto gradito, è la rubrica dedicata agli animali.





Tra le novità anche la presenza di Claudio Lippi al fianco di Elisa Isoardi. “Cari amici, sarò accanto a Elisa Isoardi, che voglio ringraziare per avermi fortemente voluto accanto a lei – aveva detto Lippi prima del debutto a La prova del cuoco – Ma, ne approfitto, per ringraziare Rai1 nella figura di Teresa De Santis, Endemol per avermi voluto e soprattutto grazie Elisa. Ringrazio i miei manager. Appuntamento a domani. Siate sempre con me, io vi voglio molto bene”.

