Milly Carlucci dichiara guerra a Maria De Filippi. La news-bomba: “Non doveva farlo”

Nuovo scontro in arrivo tra Milly Carlucci e Maria De Filippi. Secondo quanto riportato da Dagospia, la conduttrice di Rai 1, che da anni è al timone di Ballando Con Le Stelle, avrebbe inviato, tramite il suo legale, una diffida a Mediaset. Il motivo? Il nuovo show prodotto dalla Fascino, Amici Celebrities, che va in onda ogni Sabato su Canale 5. Protagonisti del programma diversi vip che si mettono alla prova in diverse discipline, dal canto al ballo.

Come già sottolineato dal sito diretto da Roberto D'Agostino, tuttavia, Amici Celebrities altro non sarebbe che uno spin-off per celebrità dello spettacolo del format nato dalla mente di Maria De Filippi nel 2001. Qualora la situazione fosse realmente come descritto nell'annuncio flash, sembra difficile che la tanto chiacchierata collaborazione fra le due conduttrici – si è vociferato a lungo circa una partecipazione speciale di Maria De Filippi in una puntata del talent di Rai 1 – possa diventare realtà.









Milly Carlucci e Maria De Filippi sono le due regine della tv del weekend. La prima conduce da anni e con successo il talent Ballando con le stelle. La seconda è al timone di Amici. Intanto,. dopo l'ottimo esordio di sabato scorso, che ha consacrato il programma leader del sabato sera, domani, sabato 28 settembre, in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset, Maria De Filippi conduce la seconda puntata della scuola del talento più longeva della tv declinata nella versione Celebrities.





Dopo l'eliminazione dell'asso del rugby Martin Castrogiovanni e della produttrice tv Chiara Giordano sono rimasti in 10 in gara per la vittoria. Dieci vip pronti a mostrare le proprie doti nel canto e nella danza si sfidano al cospetto di Ornella Vanoni, Giuliano Peparini e Platinette, implacabili giudici che, armati di I-Pad, giudicano inesorabilmente le loro performance.





Non si ferma mai Milly Carlucci. Oltre a preparare The Masked Singer, la conduttrice del primo canale della Tv di Stato è al lavoro per la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Alla rivista di gossip Nuovo Tv ha dichiarato che il suo lavoro è così bello che è impossibile non trovare l’energia per farlo: “L’entusiasmo e la voglia di creare mi rigenerano”. Al momento nel cast di Ballando con le Stelle 2020 sembra essere confermata Elisa Isoardi, come lei stessa ha dichiarato.

