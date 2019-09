Colpi di scena a non finire nella prossima puntata di Temptation Island Vip. Intanto lunedì 30 settembre, sempre in prima serata e sempre su Canale 5, ci sarà un nuovo ingresso. La coppia che sbarcherà nel villaggio in Sardegna per mettere alla prova il rapporto è quella composta da Alex Belli e la fidanzata Delia Duran. Si tratta del secondo ingresso ‘in corso’ di questa seconda edizione del docu reality quest’anno condotto da Alessia Marcuzzi.

Due, infatti, sono stati gli abbandoni anticipati: a lasciare per primi l’Is Morus Relais sono stati Ciro Petrone e Federica Caputo perché lui ha violato il regolamento del programma raggiungendo la compagna nel villaggio delle fidanzate. Poi, nel corso del secondo appuntamento, il falò di confronto anticipato di Er Faina e la sua Sharon. Lui non ha resistito: troppo geloso nei confronti della fidanzata. (Continua dopo la foto)









Prima di Alex Belli e Delia Duran, che come detto entreranno ‘in gioco’ lunedì sera, sono sbarcati in Sardegna Gabriele Franco (il figlio di Pippo) e Silvia Tirado. Ed è proprio a questa coppia che è dedicato lo spoiler della quarta puntata di Temptation Island Vip. Un’altra coppia pronta a scoppiare? Forse sì, perché dalle ultime anticipazioni diffuse dall’account Instagram dello show un “avvicinamento pericoloso” di lei al single Valerio. (Continua dopo la foto)





La produzione di Temptation ha mostrato un breve filmato su Instagram che mostra i due, Silvia e il tentatore Valerio, vicinissimi. “A letto insieme” è il titolo, già di per sé eloquente, dato al filmato in cui interviene anche Anna Pettinelli che, parlando con gli altri single del villaggio, si chiede come potrà reagire Gabriele quando vedrà il video della sua fidanzata e del tentatore insieme. (Continua dopo foto e post)







Ma Gabriele e Silvia non sono certo l’unica coppia in crisi che rischia di scoppiare. Dopo il falò, finito malissimo, di Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, anche Pago e Serena Enardu non stanno vivendo bene l’esperienza al villaggio. Scricchiola anche la coppia Anna Pettinelli e Stefano Macchi. E poi ci sono Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito. Alessia Marcuzzi ha già fatto capire che lei potrebbe prendere la decisione di abbandonare improvvisamente il reality…

Temptation Island: dopo Vittorio Katia Fanelli volta pagina. Proprio con ‘lui’