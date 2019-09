“Ci sentiamo, ecco cosa mi scrive”. Francesca Cipriani e Matteo Salvini: l’ex pupa svela tutto

Francesca Cipriani torna a parlare di politica e lo fa nel corso della nuova puntata della trasmissione Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Non è una novità il debole che l’ex pupa ha per il leader della Lega ed ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini. L’ex naufraga si è scagliata contro il nuovo governo giallo rosso ed ha consigliato a Salvini di fare una rivoluzione per tornare al potere.

"Questo nuovo governo non mi piace. Non mi piace che abbiano riaperto i porti e che la delinquenza stia aumentando sempre di più". Dopo le presentazioni, seppur telefoniche, con l'ex Ministro dell'Agricoltura, Gian Marco Centinaio della Lega, la Cipriani ha spiegato come si è sentita dopo la caduta del governo: "Salvini deve tornare all'attacco perché davvero le cose si stanno mettendo male", ha commentato, spiegando di essere stata vittima di furti di cellulare, portafogli e non solo.









"Qualche giorno fa un extracomunitario ha aggredito un bambino e gli ha rubato un cellulare", ha spiegato ancora Francesca Cipriani. "Tasse sulle merendine? No, assolutamente, no. – ha detto – Io mangio tante merendine e dico assolutamente no: le merendine sono il profumo della vita. Il mio mito Salvini? Deve tornare, sicuramente, altrimenti l'Italia farà una brutta fine". Poi il 'consiglio', decisamente estremo, a Salvini: "Si deve imporre. Ci vorrebbe una rivoluzione, le persone dovrebbero scendere in piazza, e io sono pronta a farlo".





Francesca Cipriani non ha mai fatto segreto del suo debole per Matteo Salvini e, sempre in collegamento con la trasmissione radiofonica 'Un giorno da pecora', la soubrette ha confermato spesso i due si scrivono sui social: "L'ho sempre stimato, gli scrivo su Instagram e lui mi risponde, spesso quando posta foto in cui mangia.





“Io – continua la ex naufraga dell’Isola – magari gli scrivo ‘che buono, gnam gnam’ e lui mi risponde simpaticamente, con frasi carine, e con uno ‘gnam gnam‘ di risposta. Ma lui risponde a tutti, è molto semplice, alla mano”. “È un vero uomo – prosegue la Cipriani – coraggioso, con gli attributi, è affascinante, anche se non l’ho mai visto dal vivo, lui ha una personalità vera”.

