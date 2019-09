Nella passata stagione è stato uno dei casi che più ha interessato l’opinione pubblica. Pamela Prati e la sua storia, fasulla, con l’imprenditore Mark Caltagirone aveva puntato i riflettori sul caso delle truffe romantiche on line. Profili rubati, promesse d’amore che poi si tramutavano in richieste di denaro. Pamela Prati, come tutto il suo entourage, erano usciti a pezzi da quella storia. Adesso però che la tempesta è passata qualche potrebbe cambiare.

La presenza di Pamela Prati in televisione è richiestissima da mesi. Sembra però che la showgirl sarda abbia rifiutato quella esclusiva a Mediaset per andare a “Non è l’Arena” di Massimo Giletti. Avrebbe preferito un programma di taglio giornalistico per continuare a raccontare del Pratigate e di Mark Caltagirone. E tutto, nonostante un cachet da capogiro. Secondo Fanpage, il Biscione le avrebbe proposto 500mila euro per l’esclusiva della sua immagine. Continua dopo la foto









Erano previsti l’intervista a “Verissimo” da Silvia Toffanin e la partecipazione come concorrente al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini; per la seconda volta (chi non ricorda la famosa chiamata del taxi dentro la casa più spiata d’Italia?). L’accordo avrebbe dovuto escludere i programmi di Barbara D’Urso a causa del rapporto ormai incrinato tra le due donne dello spettacolo. Continua dopo la foto





La trattativa, però, non è andata in porto. La Prati avrebbe rinunciato a mezzo milione per garantirsi la possibilità di essere ospitata da Massimo Giletti, dove avrebbe preso di meno. La decisione di andare a La 7 sarebbe stata maturata in virtù di un approccio giornalistico all’altezza delle sue aspettative. Giletti ha ospitato Pamela Prati domenica scorsa, durante la prima puntata della nuova stagione. A “Non è l’Arena” ha raccontato la sua versione dei fatti e mostrato le chat con il fantomatico imprenditore. Continua dopo la foto







Insomma, il giornalista ha riacceso i riflettori sul Prati-gate. Pamela, in studio ha raccontato particolari piccantissimi della sua relazione on line con quell’uomo dall’identità sconosciuta che si nascondeva dietro un account. Cosa accadrà ora a Cologno Monzese dopo l’ospitata di Pamela a La7? Sembra ci sia stato un terremoto e sia in atto un piano per riportarla a Canale5. Forse in veste di super ospite. Meglio usare il condizionale.

Ti potrebbe interessare:Chiara Ferragni posa sexy (e senza maglietta) davanti allo specchio ma i fan la massacrano