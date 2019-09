Secondo Giovanni Ciacci ‘Detto Fatto’ è finito con l’uscita di scena di Caterina Balivo. L’amatissimo ex volto del programma ora in mano a Bianca Guaccero ha recentemente concesso un’intervista al Fatto Quotidiano in cui, tra le tante cose, ha spiegato il vero motivo del suo addio allo show pomeridiano di Rai2. “M e ne sono andato dalla Rai perché Detto Fatto stava affondando e io sentivo che era così – ha spiegato Ciacci – Il programma non era più quello di una volta, è finito con l’andata via di Caterina Balivo”.

"Se mi sono trovato male con Bianca? Per me una vale l'altra. Sono una spalla che aiuta la conduttrice, ripeto il programma è finito con l'uscita di Caterina Balivo. Infatti da due settimane fa il 4%", ha concluso. Questa è l'opinione di Giovanni Ciacci, ma è pur vero che la partenza di 'Detto Fatto' di Bianca non è stata proprio esaltante.









La trasmissione pomeridiana di Rai2 è cominciata solo da 2 settimane ma è subito finita al centro di numerose polemiche. E pure cambiamenti in corso d'opera, a quanto si è appreso. Sarà la nuova collocazione oraria (alle 14.50), sarà per l'addio di Giovanni Ciacci, che come detto il pubblico adorava, e dunque il cast rinnovato ma di fatto gli ascolti sono deludenti e non stanno facendo decollare il programma.





Nemmeno l'arrivo di due volti amati dal pubblico come Guillermo Mariotto e Carla Gozzi sembra infatti aver premiato 'Detto Fatto', anzi. Tra la Bianca Guaccero e lo stilista e opinionista venezuelano ci sono stati addirittura dei battibecchi in diretta. E come se tutto questo non bastasse, per i telespettatori la padrona di casa è sembrata "noiosa" e "poco spontanea" in queste puntate. Ora però c'è una novità: a risollevare le sorti dello show potrebbe pensarci Jonathan Kashanian entrato a far parte del team della Guaccero dalla puntata del 25 settembre scorso.







Come riporta Il Giornale, quando l’ex concorrente del Grande Fratello ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi è stato ospite di ‘Detto Fatto’ è piaciuto così tanto alla Guaccero e al pubblico che si è conquistato un posto fisso all’interno del programma. La sua rubrica dedicata al gossip, “Senti chi Sparla”, è infatti sembrata così frizzante da garantirgli un ritorno giornaliero in tv. Per lui, si legge, ci saranno anche altri spazi, ma ancora top secret, oltre a quello dedicato alla cronaca rosa.

