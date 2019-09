“Non dimenticarlo mai”. Kikò Nalli rompe il silenzio, il dolcissimo messaggio per Ambra

Kikò Nalli e Ambra Lombardo, sulla love story scoppiata dentro la casa del Grande Fratello Vip stavolta è lui a rompere il silenzio. Dopo alti e bassi e le dichiarazioni di lei che sembravano lasciar pensare a una futuro poco roseo, Kikò Nalli ha messo la parole fine alle voci di crisi. Lo ha fatto con un storia su Instagram: “A come Ambra. A come Amare. Sono qui accanto a te”.

Con queste parole, Kikò Nalli ha voluto esprimere la sua vicinanza alla compagna, dopo la settimana travagliata vissuta. Nalli ha sempre dichiarato che il rapporto, a differenza di quanto si è detto e scritto, non è mai giunto alla rottura. D’altro canto ha ammesso che con la Lombardo ci sono state liti e incomprensioni che tuttavia non sono mai arrivate a una tale intensità da far pensare a un addio. Pure Ambra si è espressa ampiamente sulla vicenda. Lo ha fatto anche lei da Barbara d’Urso, il giorno dopo l’ospitata del fidanzato. Continua dopo la foto









Ambra e Kikò continuano ad avere un’ampia schiera di fan entusiasti che seguono la loro relazione. Non manca nemmeno chi mugugna e non smette di sostenere che la love story sia tenuta in piedi per un tornaconto in termini di visibilità. Sia la professoressa sia Kikò Nalli hanno sempre rigettato tale accusa. Kikò Nalli è nato a Sabaudia nel 1970. Mostra la sua passione per quella che diventerà il suo lavoro, ovvero il parrucchiere già da piccolo. Continua dopo la foto





E’ solo un adolescente quanto comincia a lavorare in un salone locale. Senza ombra di dubbio il successo e la svolta nella sua carriera arriva grazie alla televisione.Decide di partecipare a Uomini e Donne come corteggiatore di Zahida senza successo ma proprio qui conoscerà quella che diverrà sua moglie ovvero Tina Cipollari.Comincia così a lavorare anche per diverse star del mondo delle televisione italiana e non solo tanto da diventare uno dei testimonial delle sorelle Kardashian. Continua dopo la foto







La relazione tra Kikò Nalli e Tina Cipollari dura per diversi anni e dal loro amore sono nati 3 bambini: Mattias, Francesco e Gianluca. La notizia è di qualche mese fa, i due si sono separati anche se sono rimasti in buoni rapporti come entrambi hanno sottolineato.

