Dopo le esperienze a ‘Le Iene’ e al ‘Grande Fratello Vip’, quest’anno Ilary Blasi si è lanciata in una nuova avventura che tra l’altro rappresenta un grande ritorno per la tv italiana. ‘Eurogames’, il programma che la signora Totti conduce tutti i giovedì sera su Canale 5 con Alvin, richiama infatti quel grande successo internazionale che per lunghi anni è stato lo show ‘Giochi senza frontiere’.

Ovviamente in una versione rivisitata, ma il format è quello: 6 squadre di altrettante nazioni europee, tra cui l’Italia, si sfidano in divertentissime gare ricche di ostacoli, in una vera e propria corsa contro il tempo, con il mitico Yuri Chechi nel ruolo di arbitro. Sono andate in onda solo due puntate, ma tante sono bastate per riconfermare Ilary come una bravissima conduttrice. Spigliata, simpatica, vera, oltre che bellissima. Ma naturalmente anche nel secondo appuntamento dello show, occhi puntati sul suo look. (Continua dopo la foto)









Nella prima puntata Ilary Blasi aveva puntato tutto sul total black. La conduttrice aveva fatto il suo debutto sul palco di ‘Eurogames’ con un outfit sportivo ma allo stesso tempo super sexy, con quei pantaloni a vita bassissima che lasciavano in bella mostra il body sgambato. Un look particolare che a dirla tutta non aveva proprio riscosso tanti applausi. Ma se aveva sorpreso tutti con quella mise, anche per il secondo appuntamento la Blasi non si è risparmiata. (Continua dopo la foto)





Non nero, ma bianco candido. Giovedì 26 settembre Ilary Blasi ha optato per una tuta oversize completamente bianca, con un leggero scollo a V che lasciava scoperto appena un lembo di pelle e stivaletti con tacchi a spillo in tinta. Il tutto completato da diverse catene d’oro al collo, un paio di orecchini a cerchio e pure un’acconciatura elaborata e molto vistosa. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Pronti a giocare? Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 26 Set 2019 alle ore 9:28 PDT



Per quanto riguarda i capelli, Ilary Blasi ha sfoggiato un raccolto formato da un incrocio di trecce, che ricorda molto da vicino quello di Emilia Clarke nei panni di Daenerys, protagonista della serie tv ‘Il trono di spade’, osserva il sito Di Lei. L’acconciatura l’aveva svelata su Instagram prima della puntata raccogliendo tantissimi complimenti. Il look in generale, però, a molti ha ricordato quello di un “trapper”. Anche questa volta il pubblico, non ha apprezzato molto la scelta di stile di Ilary. Secondo tanti utenti, infatti, avrebbe dovuto limitare gli accessori. Tanti, troppi e troppo appariscenti.

Temptation Island: dopo Vittorio Katia Fanelli volta pagina. Proprio con ‘lui’