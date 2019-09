“Fitte per sei ore di fila”. Anna Valle e quel problema di salute da quando è adolescente. La ex Miss Italia lo svela solo ora

L’abbiamo conosciuta a Miss Italia nel 1995: con la sua bellezza e la sua timidezza, Anna Valle è entrata nel cuore di tutti. E non lo ha più lasciato. Perché, dopo il concorso di bellezza più famoso d’Italia, Anna Valle ha iniziato a recitare e ha “spaccato”. Commesse, Soraya e Questo nostro amore sono solo alcune delle fiction che l’hanno vista protagonista e grazie alle quali si è fatta conoscere anche per il suo talento da attrice. Oggi Anna ha 44 anni, è una donna felice e realizzata. A Ok Salute ha deciso di parlare della malattia contro la quale combatte da tempo. Ma che problema ha la bella Anna?

La Valle raccontato di soffrire di colite. Dai più conosciuta come sindrome del colon irritabile, la colite è un disturbo molto diffuso che interessa circa il 15% della popolazione. Ma quali sono i sintomi di questo disturbo così frequente? Dolore addominale, crampi, sensazione di gonfiore, stitichezza e diarrea: la colite si manifesta così e dà “il meglio di sé” nei periodi di stress. “Che cosa mi fa impazzire? Il mio colon. Irritabile, lo chiamano i medici”, ha detto. Continua a leggere dopo la foto









E ha continuato: “È l’aggettivo che rende l’idea: è talmente suscettibile che basta poco per mandarlo in tilt. So che è un problema diffuso per il quale, in realtà, non c’è una soluzione definitiva!” ha raccontato Anna Valle a Ok Salute. Per lei la problematica dura da tempo: soffre di colite da quanto è adolescente. La sua malattia peggiora nei periodi di maggiore stress e stanchezza.

Nel 2011, quando doveva girare un film, ha avuto grossi problemi proprio a causa della sua colite. “Qualsiasi cosa mangiassi stavo male – ha spiegato – La pasta in bianco mi creava dei problemi, l’insalatina mi metteva ko, il pollo alla griglia non mi piaceva. Ad un certo punto ho anche pensato di sottopormi ai test per le allergie alimentari e per la celiachia!”. Continua a leggere dopo la foto





I test sono risultati tutti negativi e Anna si era rassegnata a quella sofferenza. Per fortuna ha trovato un alleato: i fermenti lattici. E ha capito che solo rallentando un po’ sarebbe stata meglio: “Quando sto male fermo tutto e mi sdraio, con una tazza di camomilla in mano. Mi è capitato di avere fitte per sei ore di fila: non vorrei mai dover ripetere un’esperienza così. Medicinali non ne prendo, ma per quel giorno mi impongo la cura del relax. Con il corpo non si scherza, e neppure con lo stress. Io lo so bene, e ci sto attenta!”, ha concluso l’attrice. Continua a leggere dopo la foto







Ma la colite non è l’unico problema di Anna Valle: l’attrice soffre anche di attacchi di ira: “Non è che io sia rissosa, ma ho vere e proprie esplosioni di aggressività tanto che mia figlia Ginevra un giorno mi ha detto: Sai mamma, non so come fai, ma tu riesci a essere Biancaneve e allo stesso tempo la strega di Biancaneve!”.

Anna Valle: età, altezza, peso, il marito Ulisse Leandro, i figli Leonardo e Ginevra