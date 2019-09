Nato e cresciuto a Vigevano, Sebastian Melo Taveira ha giocato a pallacanestro per cinque anni e ciò ha contribuito a plasmare il suo fisico. La sua vita è stata segnata dalla morte del padre in un tragico incidente quando era ancora un bambino. È cresciuto con la madre e con la nonna che l’hanno educato alla dolcezza e al rispetto. Il suo sogno nel cassetto è volare negli Stati Uniti per studiare ancora e lavorare per un’importante compagnia di ballo.

La madre è una figura fondamentale per lui e l’ha seguito a Roma, dove è stato selezionato per Amici quando era ancora minorenne. Nel 2017 Sebastian Melo Taveira è entrato nella Squadra Bianca prima capitanata da Morgan e poi da Emma Marrone, si è distinto ad Amici 16 per la presenza scenica, come sottolineato dalla maestra Alessandra Celentano. Sebastian è un ballerino piuttosto versatile: stando a quanto ha raccontato infatti, ha iniziato con l’hip hop a soli otto anni, poi ha proseguito con la danza moderna e classica, senza lasciare il primo stile ovviamente, per poi continuare con danza acrobatica e break dance. (Continua a leggere dopo la foto)









Il percorso di Sebastian Melo Taveira nel mondo della danza è stato caratterizzato dalla presenza di alcune importanti figure di riferimento: Paola Zatti è stata la sua prima maestra e Vanessa Negrini lo ha invece preparato per le selezioni di Amici Casting. Sebastian Melo Taveira ha iniziato a studiare presso Asd “Spazio Danza” e qui ha avuto modo di imparare un’arte che è stata la mamma a suggerirgli di coltivare. Come detto, il giovane ha giocato a pallacanestro per cinque anni e non avendo trovato motivo per continuare si è buttato in qualcosa che lo facesse sentire vivo e realizzato, la danza. (Continua a leggere dopo la foto)





Sebastian Melo Taveira, dal settembre del 2019 coach nella versione Celebrities di Amici, è fidanzato con la collega Greta Mirabelli. All’inizio della sua avventura nel talent che lo ha lanciato televisione, la sua fidanzata gli ha dedicato un bellissimo ed emozionante post su Instagram: “Ti auguro tutto il meglio da questa nuova esperienza… sei una persona speciale! Io sono sempre con te, anche se da lontano, io ci sono e ti sostengo! Fai vedere a tutti le tue grandi capacità! In bocca al lupo con tutto il cuore mio bellissimo ballerino! Ti amo tanto”. (Continua a leggere dopo la foto)





Durante un’esibizione di ballo a Milano, Sebastian Melo Taveira ebbe la fortuna di incontrare Alessandra Celentano e Garrison Rochelle e pare che sia stato proprio quest’ultimo che gli propose, dopo averlo visto ballare, di presentarsi ai casting di Amici per il prossimo anno. Sebastian Melo Taveira è nato a Vigevano (Pavia), 16 febbraio 1999. È altro un metro e ottantaquattro centimetri e pesa circa settantacinque chili.

