Dopo il falò di confronto a Temptation Island Vip, ad oggi il più chiacchierato di questa seconda edizione, Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti hanno deciso di mettere fine alla loro relazione durata 3 anni e sono quindi usciti divisi dal reality di Canale 5 separatamente. La showgirl e l’imprenditore romano non si sono mai più rivisti né sentiti dopo la rottura e non hanno alcuna intenzione di ricominciare una love story che già scricchiolava ancora prima di partecipare al programma condotto da Alessia Marcuzzi.

Entrambi, infatti, hanno sottolineato sulla rivista Uomini e Donne Magazine che tra loro non potrà mai esserci un ritorno di fiamma. E, oltre alle prime parole rilasciate alla rivista dopo aver abbandonato l’isola delle tentazioni, Nathalie Caldonazzo ha anche pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che più che eloquente a dimostrazione del fatto che ha chiuso con il passato. (Continua dopo la foto)









“Per me Andrea è morto, non voglio neanche incontrarlo per strada”, ha esordito la Caldonazzo nell’intervista. “Una volta fuori puoi fare quello che vuoi, evitando magari ragazze così giovani”, ha aggiunto ancora scossa dal comportamento del compagno. “Quello che ho visto in quel villaggio mi ha scioccata, Sono una donna forte, ho diverse esperienze alle spalle, ma questa mi ha devastata”. (Continua dopo la foto)





“A 46 anni puoi aspettare che finisca il programma, una volta fuori puoi fare quello che vuoi, evitando magari ragazze così giovani”, ha ribadito riferendosi al rapporto che Andrea ha stretto con la single Zoe, che tra l’altro pare continui a frequentare anche ora che sono tornati a casa. A proposito di casa: “Appena torno cambierò anche la palestra, quella dove andavamo insieme: non voglio vederlo più neppure mezza volta – ha proseguito Nathalie – La delusione è profonda, radicale, totale. Basta, è veramente finta, è imperdonabile tutto ciò”. (Continua dopo le foto)







Poi, come anticipato, Nathalie ha condiviso su Instagram la foto della copertina di Uomini e Donne Magazine, come riporta il sito DiLei. La rivista ha utilizzato come immagine principale per questo numero una foto di Nathalie e Andrea abbracciati, prima di partecipare a Temptation Island Vip. E a dimostrazione del fatto che ha deciso di dare un taglio netto al passato, la showgirl ha cancellato il volto dell’ex fidanzato con Photoshop. Come a segnare un nuovo inizio.

