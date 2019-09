Vittorio Brumotti aggredito in strada: un uomo della troupe di Striscia finisce in ospedale

Ogni tanto capita, fa quasi parte del mestiere. Ma è sempre una brutta faccenda, senza dubbio. Protagonista di questa terribile storia ancora lui: Vittorio Brumotti, vittima dell’ennesima aggressione in strada. L’ inviato di Striscia la Notizia, secondo quanto riporta il sito www.howtodofor.com (con tanto di video), sarebbe giunto a Pescara nel pomeriggio per recarsi al Ferro di Cavallo, il quartiere più ‘caldo’ della città, considerato la principale piazza di spaccio dell’Abruzzo, già al centro delle cronaca dopo l’aggressione subita dal collega della Rai, Daniele Piervincenzi.

Brumotti, arrivato nel quartiere di Pescara mentre erano in azione i Carabinieri per un blitz antidroga negli alloggi dell’Ater, avrebbe voluto per documentare il livello di degrado in cui la zona versa da decenni e, secondo alcune testimonianze, sarebbe stato subito bersaglio di insulti e minacce. Il giornalista e la sua troupe sono stati accerchiati e spintonati e un operatore è finito in ospedale; la loro auto è stata presa a calci. Continua a leggere dopo la foto









Le perquisizioni hanno peraltro portato anche al rinvenimento di sostanze stupefacenti e all’arresto di una donna per spaccio. Alla fine sul posto sono giunte anche le pattuglie della squadra volante e solo così la situazione è ritornata alla calma. Il comitato di quartiere ha però puntato il dito contro l’arrivo della troupe del programma Mediaset: “Rifiutiamo questa modalità di fare giornalismo che reputiamo di basso livello. Continua a leggere dopo la foto





Riteniamo che questo sia il modo peggiore per affrontare le problematiche del quartiere. Non può essere spettacolarizzata in questo modo un’emergenza sociale…tutto questo alzerà un nuovo inutile polverone che non gioverà a nessuno. I cittadini sono ancora in attesa di azioni visibili da parte delle istituzioni che hanno promesso in campagna elettorale di ripartire dalle periferie. Continua a leggere dopo la foto







Siamo stanchi di essere dati in pasto alla stampa in questo modo e di essere stigmatizzati da una società che non capisce i nostri disagi e una classe politica che non ha intenzione di cambiare le sorti del nostro quartiere”. Insomma, ordinaria amministrazione per Brumotti, speriamo solo stia bene.

Ti potrebbe anche interessare: “Ho un tumore maligno”. Lele Mora choc: la telefonata del medico arriva durante l’intervista