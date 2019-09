È lei la nuova ‘Bonas’ di ‘Avanti un altro’: “Favolosa!”. Ecco l’erede di Laura Cremaschi

Torna ‘Avanti un altro’. A condurre il programma a fianco di Paolo Bonolis anche il collega e amico Luca Laurenti, insieme a tutti i personaggi del Minimondo. Protagonisti del gioco sono i concorrenti che, in fila indiana, vengono chiamati a rispondere a domande di cultura generale: in caso di risposta sbagliata lasciano il posto al successivo sfidante.

Il settimanale SPY ha rivelato chi sarà la nuova “Bonas” del programma, che andrà a sostituire Laura Cremaschi. Dopo due anni, infatti, ci sarà una nuova “Bonas” al posto di Laura Cremaschi: la nuova protagonista sarà Sara Croce. L’influencer e modella ha 21 anni, è arrivata quarta a Miss Italia ed è ex Madre Natura dell’ultima edizione di Ciao Darwin. In molti hanno conosciuto Sara Croce attraverso il suo flirt estivo con Andrea Damante, ex di Giulia De Lellis. “Non è un flirt. Questa volta faccio sul serio”, aveva dichiarato il deejay veronese, ma loro storia è durata un battito d’ali. (Continua a leggere dopo la foto)









Sara Croce, ha già registrato le prime puntate del programma. Laura Cremaschi, l’ex Bonas è stata “promossa” e all’interno del programma vestirà i panni di “Regina del web”. Sara Croce intervistata per SuperGuidaTV lo scorso aprile, aveva rivelato le emozioni a caldo dopo il suo ruolo di Madre Natura: “È stata un’esperienza assolutamente inaspettata. Ho fatti i casting senza alcuna pretesa, mi ha convinto la mia agente. Ci ho provato e alla fine mi hanno presa’’. (Continua a leggere dopo la foto)





‘’È stata un’emozione unica. – ha detto ancora – Essere stata l’unica italiana a Ciao Darwin 8 è stata una bella sorpresa. Un’esperienza bellissima”. Sara Croce ha 21 anni, e ha ereditato la bellezza dalla madre, modella anche lei. È alta 182 centimetri e le sue misure sono 82-59-89. Sara Croce si è diplomata presso il Liceo di Scienze Applicate e poi si è iscritta alla Facoltà di Comunicazione d’Impresa allo IULM di Milano. Per i 55 anni di Diabolik è stata Eva Kant nella tavole originali di Enzo Facciolo. (Continua a leggere dopo la foto)





Quando aveva saputo di essere stata scelta per il ruolo di Madre Natura a Ciao Darwin aveva dichiarato sui social: “Non ho vinto un premio per la letteratura o per la fisica, ma sicuramente ho vinto qualcosa che mi porterò dietro per molto tempo come l’accettazione di me stessa e la consapevolezza del mio corpo”.

